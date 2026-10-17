Honda планує випустити 15 нових гібридних моделей до 2030 року

Нові авто Honda Hybrid планують виводити на світові ринки, насамперед у Північній Америці

Honda представила нову гібридну систему Honda Hybrid, яка прийде на зміну нинішнім технологіям e: HEV. Перші автомобілі з нею з’являться на світових ринках у 2027 році, а до кінця фінансового року, який завершиться 31 березня 2030-го, компанія планує випустити 15 нових гібридних моделей.

Про це повідомили на сайті Honda.

Нову систему розробили на основі технологій, накопичених під час створення e: HEV — власної гібридної силової установки Honda з двома електродвигунами.

Компанія вдосконалила ключові компоненти, зокрема двигун, приводний блок і системи керування.

Honda готує 15 нових гібридних моделей

Нові автомобілі з Honda Hybrid планують виводити на світові ринки, насамперед у Північній Америці.

За допомогою оновленої технології компанія прагне досягти високої паливної економічності та забезпечити водіям динамічне керування автомобілем.

Для підвищення ефективності Honda розширить діапазон режимів роботи двигуна, у яких він споживає менше пального. Також інженери вдосконалили приводний блок, щоб зробити його ефективнішим і компактнішим.

Honda Accord Hybrid, Фото: Honda

Нові платформа та система повного приводу

Моделі з Honda Hybrid побудують на новій платформі, яка поєднує оптимізовану жорсткість кузова зі зменшеною масою.

Під час розробки компанія застосувала новий підхід до керування жорсткістю кузова. За задумом Honda, це має забезпечити контрольовану поведінку автомобіля в поворотах і поліпшити зчеплення коліс з дорогою.

Ще одним нововведенням стане Motion Management System — власна технологія Honda для інтегрованого керування рухом автомобіля. Вона має допомогти забезпечити точнішу реакцію на дії водія.

Honda ZR-V, Фото: Honda

Також компанія розробила нову електричну систему повного приводу e-AWD. Її використання передбачене для моделей нового покоління, хоча Honda поки не уточнила, які саме автомобілі отримають цю технологію.

Як Honda розвивала гібридні технології

Honda працює над гібридними силовими установками з 1999 року, коли в першому поколінні моделі Insight дебютувала система IMA (Integrated Motor Assist).

Вона використовувала двигун внутрішнього згоряння як основне джерело тяги, а електромотор допомагав під час запуску та прискорення. Система вирізнялася компактністю та невеликою масою.

У 2012 році компанія представила кілька нових гібридних технологій. Система SPORT HYBRID i-DCD мала один електромотор, інтегрований у семиступеневу роботизовану коробку передач з подвійним зчепленням. Вона поєднувала економічність із динамічним прискоренням.

Honda HR-V, Фото: Honda

Того ж року з’явилася SPORT HYBRID i-MMD із двома електромоторами — генераторним і тяговим. Система могла автоматично перемикатися між трьома режимами руху залежно від умов. Із 2020 року Honda почала використовувати назву e: HEV для цієї гібридної технології.

Ще однією розробкою 2012 року стала SPORT HYBRID SH-AWD із трьома електромоторами. Вона використовувала незалежні електромотори для керування розподілом тяги між лівими та правими колесами, що дозволяло оптимізувати керованість автомобіля.

Нова Honda Hybrid продовжує цей напрям розвитку. Компанія планує вдосконалювати технології двигуна, приводного блока та електронного керування, щоб підвищити ефективність майбутніх гібридних моделей.