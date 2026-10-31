В яких регіонах України електромобілів багато, а швидких зарядок недостатньо

Тернопільська, Волинська та Львівська області сьогодні виглядають одними з найцікавіших для подальшого аналізу зарядної інфраструктури: там на одну швидкісну локацію припадає від 21 до 25,7 нових реєстрацій електромобілів за вісім місяців 2026 року.

Для порівняння: у Києві та області цей показник становить 7,9. Це ще не означає, що зарядна станція саме там гарантовано буде прибутковою, але для інвестора це хороший сигнал, де варто починати рахувати економіку конкретної локації.

Інститут досліджень авторинку разом з EVBOOST уперше зіставив дві карти: де в Україні з’являються нові електромобілі та де вже є швидкі зарядні локації.

Зарядна мережа вже велика, але дивитися треба не лише на кількість точок

Станом на 23 жовтня 2026 року в публічному зрізі EVBOOST було 1 967 записів зарядних локацій потужністю від 40 кВт, 6 531 конектор і 215,6 МВт заявленої потужності.

Більшість локацій, 1 364, належали до класу 40−149 кВт, ще 487 мали потужність 150−239 кВт, а 116 — 240 кВт і більше.

За січень-серпень 2026 року в Україні вперше зареєстрували 21 962 легкові електромобілі. Переважна більшість із них, 18 356, були імпортованими авто з пробігом, а 3 606 — новими. Темп поповнення парку теж нерівномірний: якщо у січні було 2 289 перших реєстрацій, то в серпні вже 4 117.

Але для зарядної інфраструктури важливі не лише нові автомобілі, а весь парк, який потенційно користується публічними зарядками.

За розрахунками Інституту, на кінець серпня 2026 року в Україні було близько 263 705 зареєстрованих легкових електромобілів. Це приблизно 134 авто на один запис зарядної локації EVBOOST потужністю від 40 кВт.