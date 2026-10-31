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В Україні представили нову дорожню машину (фото)

Технології&Авто
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В Україні представили нову дорожню машину (фото)
В Україні представили нову дорожню машину (фото)
Український виробник спецтехніки «АЛЬФАТЕКС» представив нову комбіновану дорожню машину, побудовану на шасі DAYUN CGC 1120.

Характеристики

Автомобіль призначений для обслуговування доріг у зимовий період, зокрема очищення проїжджої частини від снігу та обробки покриття протиожеледними матеріалами.
Нова спецмашина отримала багатофункціональне обладнання, до складу якого входять піскорозкидач, поливомийна система, поворотний снігоочисний відвал і захисний тент. Така комплектація дозволяє використовувати автомобіль для різних комунальних завдань залежно від сезону.
Для розподілення протиожеледних матеріалів передбачений бункер місткістю 5 кубометрів. Максимальна ширина посипання становить 12 метрів, а заявлена щільність розподілення суміші — 0,4 кг на квадратний метр. Подача матеріалу здійснюється за допомогою дволанцюгового транспортера.
В Україні представили нову дорожню машину (фото)
Для прибирання снігу автомобіль обладнали поворотним відвалом завширшки 2,7 метра. Робоча ширина очищення становить 2,5 метра, а кут повороту конструкції сягає 30 градусів в обидва боки. Спеціальна система плаваючих лез допомагає запобігати механічним пошкодженням під час роботи.
Усіма основними робочими механізмами водій може керувати дистанційно безпосередньо з кабіни. Металеві елементи обладнання мають антикорозійне покриття, а бункер оснащений захисною решіткою з чарунками розміром 50 на 50 мм.
За матеріалами:
Finance.ua
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