В Україні представили нову дорожню машину (фото)

Український виробник спецтехніки «АЛЬФАТЕКС» представив нову комбіновану дорожню машину, побудовану на шасі DAYUN CGC 1120.

Характеристики

Автомобіль призначений для обслуговування доріг у зимовий період, зокрема очищення проїжджої частини від снігу та обробки покриття протиожеледними матеріалами.

Нова спецмашина отримала багатофункціональне обладнання, до складу якого входять піскорозкидач, поливомийна система, поворотний снігоочисний відвал і захисний тент. Така комплектація дозволяє використовувати автомобіль для різних комунальних завдань залежно від сезону.

Для розподілення протиожеледних матеріалів передбачений бункер місткістю 5 кубометрів. Максимальна ширина посипання становить 12 метрів, а заявлена щільність розподілення суміші — 0,4 кг на квадратний метр. Подача матеріалу здійснюється за допомогою дволанцюгового транспортера.

Для прибирання снігу автомобіль обладнали поворотним відвалом завширшки 2,7 метра. Робоча ширина очищення становить 2,5 метра, а кут повороту конструкції сягає 30 градусів в обидва боки. Спеціальна система плаваючих лез допомагає запобігати механічним пошкодженням під час роботи.