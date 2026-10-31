Kia Syros помітили на тестах у Європі

Компактний кросовер Kia Syros, який продається в Індії, несподівано помітили під час випробувань в Іспанії.

Автомобіль проходив тести на рівень викидів, що привернуло увагу на тлі зміни стратегії Kia в Європі. Компанія вже почала виводити на цей ринок окремі моделі, розроблені для інших регіонів, зокрема Seltos та K4.

Тестовий Syros мав праве розташування керма, видиму вихлопну систему та спеціальне обладнання для вимірювання викидів. Водночас за фотографіями неможливо визначити, яка саме версія проходила випробування, бензинова чи дизельна.

За габаритами Syros близький до електричного Kia EV2. Його довжина становить 3995 мм, ширина 1805 мм, висота 1680 мм, а колісна база дорівнює 2550 мм. Об’єм багажника сягає 465 л. Для порівняння, EV2 має довжину 4060 мм, ширину 1800 мм, висоту 1575 мм, колісну базу 2565 мм та 362-літровий багажник.

В Індії Kia Syros пропонують із бензиновим трициліндровим 1.0 T-GDi потужністю 120 к.с. та дизельним 1.5 CRDi на 116 к.с. Обидва двигуни доступні з шестиступеневою механічною коробкою передач. Бензинова версія також може оснащуватися 7-ступеневим DCT, а дизельна шестиступеневим автоматом. Привод у всіх випадках передній. Кросовер має п’ятимісний салон і зсувний другий ряд сидінь.