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Новий кросовер Renault: більший за Duster (фото)

Технології&Авто
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Новий кросовер Renault: більший за Duster (фото)
Новий кросовер Renault: більший за Duster (фото)
Компанія Renault готується розширити модельний ряд в Україні новим кросовером Boreal. Автомобіль належить до сегмента C-SUV і займе флагманську позицію серед легкових моделей французького бренду на нашому ринку.
Початок продажів запланований на кінець листопада 2026 року, повідомляє AUTO.RIA.
Новинка помітно перевершує за габаритами популярний Renault Duster. Довжина Boreal становить 4556 мм, ширина — 1842 мм, висота — 1707 мм, а колісна база сягає 2702 мм. Дорожній просвіт дорівнює 222 мм, що навіть більше, ніж у колишнього флагмана Renault Koleos. В основі кросовера лежить модернізована платформа RMP.
Зовнішність Renault Boreal вирізняється масивною решіткою радіатора, сучасною світлодіодною оптикою та виразними лініями кузова. Серед особливостей дизайну — приховані ручки задніх дверей, контрастний чорний дах, 19-дюймові легкосплавні диски та панорамний дах з електричним люком.
Салон нового кросовера орієнтований на комфорт водія та пасажирів. Для автомобіля передбачені електрорегулювання водійського крісла з пам’яттю положень і масажем, атмосферне підсвічування, бездротова зарядка смартфона та охолоджуваний відсік у центральній консолі. Мультимедійна система OpenR link оснащена 10,1-дюймовим сенсорним дисплеєм.
Офіційні комплектації та ціни Renault Boreal для України поки не оголошені. Їх планують розкрити безпосередньо перед стартом продажів наприкінці листопада. Очікується, що новинка займе місце вище Duster і Symbioz, запропонувавши покупцям більше простору, комфорту та оснащення.
За матеріалами:
mmr.ua
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