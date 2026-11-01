Audi інвестує $4 млрд у завод у США та створить 4500 робочих місць

Німецький автовиробник Audi, що входить до Volkswagen Group, планує вкласти $4 млрд у будівництво складального заводу в американському штаті Джорджія. Підприємство зможе випускати до 200 тис. кросоверів на рік, а реалізація проєкту передбачає створення близько 4500 робочих місць.

Про це заявив президент США Дональд Трамп під час передвиборчого мітингу в місті Мейкон, повідомляє Reuters.

Передбачається, що завод випускатиме по 200 тис. кросоверів на рік. Це будуть моделі Q7, Q8 і Q9. Початок будівництва очікується наступного року, а початок виробництва — на початку 2030-х років. Інвестиції дозволять створити близько 4,5 тис. робочих місць.

Чому Audi інвестує в американський ринок

«Цьому рішенню передували довгі місяці ретельного планування та активних переговорів. Якщо американський президент запрошує вас, ви приймаєте це запрошення. Цього вимагає повага до адміністрації та країни, в яку ми інвестуємо», — сказав журналістам головний виконавчий директор компанії Гернот Делльнер.

За словами Делльнера, компанія має значно більші плани щодо розвитку бізнесу у США.

«У нас набагато вищі амбіції щодо Audi в Америці. Сполучені Штати — другий за величиною преміальний ринок у світі, і сьогодні ми не використовуємо цей потенціал повною мірою. Тепер ми виправимо ситуацію», — заявив топменеджер.

Як американські мита вплинули на Audi

Делльнер відмовився повідомити, чи передбачає угода тарифні пільги для компанії.

Минулого року американські мита на імпорт автомобілів, автокомпонентів, сталі та алюмінію обійшлися їй приблизно в 1,2 млрд євро. Усі автомобілі Audi на ринку США імпортуються з Європи або Мексики.

Генеральний директор наголосив, що рішення про будівництво заводу не спрямовано проти Німеччини.

«Німеччина залишається основою Audi. Тут ми розробляємо автомобілі. Тут створюються наші технології, і Джорджія не забере у нас у Німеччині жодного замовлення», — сказав він.

Втім, останнє слово у питанні будівництва заводу буде за наглядовою радою Volkswagen. Головний виконавчий директор VW Олівер Блюме назвав США одним із ключових ринків з погляду прибуткового зростання бізнесу, а завод Audi, за його словами, «створить для цього додаткові умови».