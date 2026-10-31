Які країни виробляють найбільше автомобілів у світі

У першому півріччі 2026 року світове виробництво автотранспорту перевищило 45,9 млн одиниць, що на 1% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це свідчать дані Міжнародної організації автовиробників (OICA).

Найбільшу частку виробництва традиційно забезпечили легкові автомобілі. За січень-червень у світі виготовили 33,1 млн таких машин, що на 1% менше, ніж роком раніше.

Водночас виробництво інших категорій транспорту продемонструвало переважно позитивну динаміку. Зокрема, випуск легких комерційних автомобілів зріс на 2%, до 10,6 млн одиниць, а великих вантажівок стало на 8% більше, їх виготовили 2,1 млн. Виробництво автобусів, навпаки, скоротилося на 3%, до 151,8 тис. одиниць.

Найбільшим виробником автотранспорту у світі залишається Китай. Протягом першого півріччя там випустили 14,99 млн транспортних засобів, однак цей показник на 4% нижчий за результат аналогічного періоду 2025 року.

Друге місце посіли США з результатом 5,23 млн автомобілів, що на 1% більше, ніж торік.

Третю позицію зайняла Японія, де виробництво зросло на 3%, до 4,30 млн одиниць.