Чим замінити Toyota Camry: 10 доступних альтернатив

Toyota Camry залишається одним із помітних гравців на ринку середньорозмірних седанів у 2026 році. Модель приваблює покупців простором у салоні, економічністю та надійністю. Водночас у цьому сегменті є чимало автомобілів, які можуть запропонувати схожі характеристики або додаткові переваги.

Про це повідомляє Slash Gear.

Гібридні конкуренти з акцентом на економію

Серед альтернатив Toyota Camry варто виділити Hyundai Sonata Hybrid. В економічній комплектації автомобіль витрачає приблизно 4,6 л пального на 100 км, тобто майже стільки ж, скільки й Camry. Крім того, модель вирізняється сучасним салоном із якісним оздобленням. Серед недоліків — відсутність повного приводу та жорсткіша підвіска, яка може знижувати комфорт на нерівних дорогах.

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Ще один конкурент — Honda Accord Hybrid із середньою витратою близько 4,9 л/100 км. Гібридна установка забезпечує плавну роботу, а керування за відчуттями нагадує автомобіль із традиційною автоматичною коробкою передач. До переваг моделі також належить якість складання. Водночас вона доступна лише з переднім приводом.

Якщо ж Toyota Camry здається завеликою, можна розглянути Hyundai Elantra Hybrid. Це компактніший седан, який споживає приблизно 4,4 л/100 км і добре підходить для міських поїздок.

Доступні бензинові альтернативи

Серед бензинових моделей окрему увагу привертає Kia K5. На відміну від гібридних конкурентів, вона пропонує традиційні двигуни потужністю від 190 до 290 к.с. залежно від версії. Зокрема, спортивна модифікація GT має 290 к.с. Автомобіль також може оснащуватися системами безпеки та повним приводом. Однак економічністю він поступається гібридам: середня витрата пального становить близько 7,8 л/100 км.

Ще один варіант — Kia K4. Попри компактніший клас, автомобіль завдяки особливостям кузова пропонує просторий і практичний салон. Витрата пального становить приблизно 7,1 л/100 км.

Серед економних моделей також варто розглянути Toyota Prius, яка споживає близько 4,7 л/100 км. А Toyota Corolla Hybrid із показником 4,7−4,9 л/100 км залежно від комплектації може стати альтернативою для тих, кому не потрібен такий великий автомобіль, як Camry. Вона поступається їй за потужністю та розмірами, але підходить для міської експлуатації й допомагає заощаджувати на пальному.

Спортивні альтернативи

Водіям, для яких важлива не лише економічність, а й динаміка, може підійти Volkswagen Jetta GLI. Автомобіль оснащений 2,0-літровим турбодвигуном потужністю 228 к.с. Також він має спортивну підвіску та механічну коробку передач. Середня витрата пального становить близько 8,1 л/100 км.

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Ще потужніший варіант — Subaru WRX із двигуном на 271 к.с. та системою повного приводу. Це спортивний седан із відповідними характеристиками, проте за економічністю він поступається іншим моделям у добірці: витрата пального сягає приблизно 10,7 л/100 км.

У преміальному сегменті альтернативою може стати Acura Integra. Вона пропонує двигун потужністю близько 200 к.с., сучасне оснащення та кузов ліфтбек, який робить автомобіль практичнішим у повсякденному використанні.

Практичні та універсальні рішення

Серед інших варіантів є Nissan Altima. Модель поєднує комфорт і доступність, а в окремих версіях пропонує повний привод. Витрата пального становить приблизно 7,8 л/100 км.