Перший складаний iPhone розчаровує покупців: 5 проблем iPhone Duo

Перший складаний смартфон Apple, iPhone Duo, з’явився у продажу лише кілька днів тому, але покупці вже повідомляють про проблеми з пристроєм. Водночас терміни доставки попередніх замовлень перенесли на 2027 рік. Серед головних скарг — тріщини на внутрішньому дисплеї, погана адаптація застосунків і перегрів корпусу. І все це стосується смартфона, який коштує $1999.

Apple не стала першою компанією, яка зіткнулася з труднощами під час випуску складаного смартфона. Подібні проблеми раніше виникали у Samsung і Google. Проте від продукції Apple традиційно очікують високої якості. Попри розробку спеціального шарнірного механізму та нанотекстурного покриття, яке має зробити складку на дисплеї менш помітною, перші відгуки свідчать, що новинка поки не позбавлена недоліків.

Тріщини на внутрішньому екрані

Apple не уточнює, скільки циклів складання та розкладання витримує iPhone Duo, обмежуючись заявами про його довговічність. Водночас деякі власники вже повідомляють про тріщини вздовж центрального згину, які іноді супроводжуються несправностями правої частини дисплея.

Фахівці iFixit припускають, що причиною може бути надмірне навантаження на шарнір, заїдання рухомих деталей або порушення їхнього положення. Apple підтвердила, що знає про випадки пошкодження невеликої кількості пристроїв, і рекомендує власникам звертатися до служби підтримки. Водночас компанія не вважає проблему масовою.

Недостатня оптимізація застосунків

Не всі розробники встигли адаптувати свої програми до нового формату дисплея. Через це в деяких соціальних мережах, банківських застосунках та іграх з’являються чорні смуги, які зменшують корисну площу екрана. Частина розробників поки лише розтягує наявний інтерфейс, готуючи повноцінні оновлення.

Недоліки є навіть у власних програмах Apple. Наприклад, Safari може залишати великі порожні ділянки в нижній і правій частинах екрана, через що користувачі бачать менше вмісту, ніж могли б.

Нестабільна температура корпусу

В iPhone Duo встановили систему охолодження з випарною камерою, подібну до тієї, що використовують у моделях iPhone 18 Pro. Вона розташована над процесором A20 Pro та має ефективніше відводити тепло під час ігор, редагування відео й одночасної роботи з кількома застосунками.

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Проте деякі власники скаржаться на нагрівання навіть під час нескладних завдань. Один із користувачів Reddit повідомив про перегрів під час бездротового заряджання, інший — під час перегляду стрічки соціальної мережі. Серед можливих пояснень називають початкове індексування даних та оптимізацію Siri, однак підтвердженої причини немає.

Обмежені можливості камер

iPhone Duo отримав чотири камери: зовнішню фронтальну на 12 Мп, внутрішню підекранну на 4 Мп, основну на 48 Мп і надширококутний модуль. За оцінками оглядачів і користувачів, основна та зовнішня фронтальна камери дають прийнятні результати за хорошого освітлення, але поступаються камерам iPhone 18 Pro та деяких попередніх моделей.

Одним із головних недоліків стала відсутність телеоб’єктива: під час збільшення понад 2x якість зображення помітно погіршується. Внутрішньої камери на 4 Мп вистачає для відеодзвінків у FaceTime, проте для смартфона за $1999 такі компроміси можуть стати аргументом проти купівлі.

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Помилки в iOS

У системі iOS 27.2 на iPhone Duo трапляються програмні збої, пов’язані з незвичним форматом дисплея. Деякі застосунки неправильно визначають орієнтацію камери, елементи інтерфейсу відображаються некоректно, а випадкові натискання ускладнюють керування пристроєм.

На ці недоліки звернули увагу й тестувальники смартфона. Зокрема, розробник Крістіан Селіг повідомив про проблеми з відображенням Dynamic Island та окремих елементів інтерфейсу в правій частині екрана. Також не всі розробники врахували особливості відображення Live Activities на новому пристрої.