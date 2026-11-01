П’ять вживаних авто до 7 тис. доларів, які не спустошать гаманець на ремонті

При бюджеті у 6−7 тисяч доларів вибір вживаного автомобіля потребує особливої уваги до технічного стану. Щоб не витрачати багато на ремонт, варто розглядати моделі з атмосферними бензиновими двигунами, механічною коробкою передач і доступними запчастинами.

Водночас перед купівлею важливо перевірити конкретний автомобіль і залишити частину бюджету на початкове обслуговування.

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Які моделі Skoda варто розглянути

Skoda Octavia A5 (2006−2011) підійде тим, кому потрібен просторий автомобіль для сім’ї. Модель має великий багажник, а одним із найвдаліших варіантів двигуна вважають бензиновий 1.6 MPI потужністю 102 к. с. у парі з механічною коробкою передач.

Також Octavia A5 оснащували класичною автоматичною трансмісією Aisin, яка може служити довго за умови належного обслуговування. Однак перед купівлею потрібно перевірити її стан, а також оглянути пороги й колісні арки на наявність корозії.

Skoda Fabia Mk2 (2010−2014) — компактніший варіант для міста. Для цієї моделі рекомендують бензиновий двигун 1.4 MPI потужністю 86 к. с. із п’ятиступеневою механічною коробкою передач. Запчастини для ходової частини доступні, проте шумоізоляція в автомобіля посередня, тому для тривалих поїздок він може бути не найкомфортнішим вибором.

Renault, Ford і Hyundai: альтернативи до $7 тисяч

Renault Logan (2010−2015) вирізняється високим кліренсом і витривалою підвіскою, що зручно для їзди поганими дорогами. Найпростіше в обслуговуванні — бензинові атмосферні двигуни об’ємом 1,4 або 1,6 л у поєднанні з механічною коробкою передач. Серед компромісів — простий салон і невисокий рівень комфорту.

Ford Fiesta Mk7 (2011−2014) підійде для міста завдяки компактним розмірам і маневровості. Серед рекомендованих варіантів — бензинові двигуни 1.25 або 1.4 Duratec із механічною коробкою передач. А от версії з роботизованою трансмісією PowerShift радять оминати: її ремонт може бути дорогим.

Hyundai i20 (2010−2014) має просту конструкцію підвіски: стійки МакФерсон спереду та балку ззаду. Автомобіль пропонували з бензиновим двигуном 1.4 Gamma у парі з механічною коробкою передач або чотириступеневим автоматом. Під час огляду варто приділити увагу стану зчеплення та лакофарбового покриття.