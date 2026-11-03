Xiaomi офіційно розширила китайську лінійку Redmi M-серії (характеристики)

Xiaomi тихо, але офіційно розширила китайську лінійку Redmi M-серії. У фірмовому магазині бренду з’явився Redmi M 100 Pro — середньобюджетний смартфон із акцентом на тонкий корпус, якісний екран і захист IP68.

Пристрій уже доступний у конфігурації 12/256 ГБ за 2499 юанів (приблизно 350 доларів або близько 15 900−16 500 грн залежно від курсу).

Новинка виглядає як логічне продовження стратегії компанії: у Китаї Xiaomi активно використовує «переклеювання» перевірених платформ під локальні назви. За численними збігами характеристик і кодовим ім’ям пристрій фактично є китайською версією глобального Redmi Note 14 Pro 5G 2025 року. Це не робить його менш цікавим для тих, хто шукає збалансований апарат без переплати за найновіші чіпи.

Ключові характеристики Redmi M 100 Pro

Дисплей : 6,67-дюймова вигнута OLED-панель з роздільною здатністю 2712×1220 пікселів (1.5K), частотою оновлення 120 Гц, локальною піковою яскравістю до 3000 ніт, підтримкою HDR10+, Dolby Vision, 12-бітної глибини кольору, DCI-P3 і високочастотного PWM-диммінгу 1920 Гц. Захист — Gorilla Glass Victus 2. Є оптичний сканер відбитків під екраном.

: 6,67-дюймова вигнута OLED-панель з роздільною здатністю 2712×1220 пікселів (1.5K), частотою оновлення 120 Гц, локальною піковою яскравістю до 3000 ніт, підтримкою HDR10+, Dolby Vision, 12-бітної глибини кольору, DCI-P3 і високочастотного PWM-диммінгу 1920 Гц. Захист — Gorilla Glass Victus 2. Є оптичний сканер відбитків під екраном. Процесор і пам’ять: MediaTek Dimensity 7300-Ultra (4 нм, TSMC), 12 ГБ LPDDR4X оперативної пам’яті та 256 ГБ накопичувача UFS 2.2. Працює під управлінням HyperOS 3 (на базі Android 16 у більшості звітів).

MediaTek Dimensity 7300-Ultra (4 нм, TSMC), 12 ГБ LPDDR4X оперативної пам’яті та 256 ГБ накопичувача UFS 2.2. Працює під управлінням HyperOS 3 (на базі Android 16 у більшості звітів). Камери: основна потрійна система — 50 МП Sony LYT-600 з оптичною стабілізацією (OIS), діафрагмою f/1.5 і підтримкою піксельного біннінгу; 8 МП надширококутна; 2 МП макро. Фронтальна камера — 20 МП.

основна потрійна система — 50 МП Sony LYT-600 з оптичною стабілізацією (OIS), діафрагмою f/1.5 і підтримкою піксельного біннінгу; 8 МП надширококутна; 2 МП макро. Фронтальна камера — 20 МП. Батарея та зарядка: 5500 мА·г із заявленою довговічністю до чотирьох років активного використання, підтримка 45 Вт дротової зарядки.

5500 мА·г із заявленою довговічністю до чотирьох років активного використання, підтримка 45 Вт дротової зарядки. Корпус і захист: товщина від 6,24 мм (один із найтонших у сегменті), захист IP68 від пилу та води, стереодинаміки, X-осьовий лінійний вібромотор, ІЧ-порт, NFC. Вага близько 190 г. Кольори: чорний, білий, бірюзовий (cyan) і фіолетовий.

Ключові відмінності