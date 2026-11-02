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Volkswagen зафіксував рекордні збитки

Фондовий ринок
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Volkswagen зафіксував рекордні операційні збитки на рівні 5,9 млрд євро у третьому кварталі 2026 року. Причинами стали списання вартості частки в Porsche та проблеми на китайському ринку.
Це найбільші квартальні збитки компанії з кінця 2015 року, коли вона зазнала значних витрат через дизельний скандал Dieselgate.
Автовиробник стикається зі скороченням прибутковості та посиленням конкуренції з боку китайських виробників електромобілів. Китайські бренди не лише потіснили Volkswagen на його колишньому ключовому ринку, а й активно виходять на європейський ринок.
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Фінансовий директор Volkswagen Арно Антліц заявив про необхідність фундаментально змінити бізнес-модель компанії. Затверджений у вересні план реструктуризації передбачає скорочення 100 000 робочих місць у групі та закриття до чотирьох заводів у Німеччині. Керівництво наполягає на швидкому впровадженні цих заходів.
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Особливо складною залишається ситуація в Китаї, де покупці дедалі частіше обирають місцеві марки з доступнішими цінами та сучасними технологіями. Volkswagen намагається компенсувати уповільнення попиту збільшенням експорту з Китаю та прискореним запуском доступніших електромобілів у Європі. Водночас їхнє виробництво обходиться дорожче, ніж автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння.
ССпільне підприємство Volkswagen у китайській провінції Аньхой залишається збитковим. Компанія розраховує щонайменше вийти на беззбитковість цього бізнесу до 2030 року. Інвестори також не виключають нових списань активів, якщо ситуація в Китаї та конкуренція з місцевими виробниками не покращаться.
За матеріалами:
MMR
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