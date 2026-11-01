Інвестори та перекупники масово тікають з ринку розкоші

Вартість легендарних сумок Birkin французького бренду Hermès на вторинному ринку різко знизилася. Це поставило під сумнів ефективність бізнес-моделі, заснованої на штучному дефіциті товарів, і відбилося на акціях провідних компаній індустрії розкоші.

За останні місяці нові сумки Birkin 25 на ресейл-майданчиках подешевшали більш ніж на $6000 порівняно з піковими цінами. За даними аналітиків Bernstein, зараз на вторинному ринку ця модель коштує приблизно в 1,7 раза дорожче, ніж у бутиках. У 2022 році різниця була значно більшою: ціна перепродажу сягала 2,6 вартості нової сумки.

Чому слабшає модель штучного дефіциту

Економіст Ерік Найман вважає, що падіння цін на сумки Birkin не головна причина зниження вартості акцій Hermès. Значно сильніше на котирування впливає охолодження попиту на предмети розкоші в Азії.

«Красиво кажуть, що стратегія штучного дефіциту провалилася, але головний тиск на акції — це не ресейл, а охолодження попиту на розкіш в Азії. Однак частина будь-якого „дефіцитного“ попиту тримається не на любові до продукту, а на ставці, що його можна буде перепродати дорожче», — написав у Facebook економіст Ерік Найман.

За даними оцінки швейцарського банку UBS, обсяг пропозиції сумок Birkin та Kelly на перепродажі зараз у шість-сім разів перевищує допандемічні показники. Це призвело до того, що клієнти втрачають стимул роками купувати супутні товари — шовкові хустки, посуд, взуття та одяг, — аби лише отримати право на купівлю заповітної моделі. У результаті на ринку вже фіксують різке охолодження попиту на парфумерію та аксесуари бренду, через що UBS знизив рекомендацію щодо акцій Hermès до рівня «Продавати».

Акції Hermès та інших люксових брендів дешевшають

Акції Hermès з початку 2026 року подешевшали майже на 40%. Подібне падіння демонструють й інші гіганти індустрії розкоші: LVMH, Kering (власник Gucci та Saint Laurent) і Burberry. Натомість ринок елітних годинників — Rolex, Patek Philippe та Audemars Piguet — пройшов аналогічний сценарій знецінення раніше й наразі стабілізувався.

Ключовим фактором тиску на котирування гігантів стало суттєве скорочення видатків на предмети розкоші в Китаї та Азійсько-Тихоокеанському регіоні, на який припадає близько половини виторгу Hermès. Ситуацію ускладнило й те, що роками акції компанії торгувалися з надвисоким мультиплікатором P/E близько 50x (50 річних прибутків). За умов сповільнення темпів зростання подібні оціночні мультиплікатори стискаються набагато швидше, ніж падає сам бізнес.

Чи загрожує падіння перепродажів самому Hermès

При цьому операційна маржа Hermès залишається на високому рівні в 41%, а виробничі потужності майстерень повністю завантажені, тому бренд від цієї історії з ресейлом не зазнає краху.

«Підприємцю варто замислитися: якщо ваша модель продажів побудована на дефіциті чи листах очікування, скільки клієнтів купують продукт, а скільки — ставку на його перепродаж? Другі йдуть першими, як тільки зникає премія», — наголошує експерт.

Він радить інвесторам пам’ятати, що відмінний бізнес і відмінна інвестиція — це різні речі. Hermès та LVMH можуть залишатися найкращими компаніями розкоші у світі, а їхні акції при цьому можуть падати роками, якщо за них заплатили занадто дорого.