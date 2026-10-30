Фонд гарантування завершив ліквідацію Банку Січ і припинив виплати вкладникам

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідаційну процедуру АТ «Банк Січ» та припинив виплату гарантованого відшкодування вкладникам. Відповідне рішення виконавча дирекція Фонду ухвалила 29 жовтня 2026 року.

Про це повідомляє пресслужба ФГВФО.

«Відповідно до приписів частини третьої статті 28 Закону України „Про систему гарантування вкладів фізичних осіб“ Фонд гарантування припиняє виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день затвердження ліквідаційного балансу банку», — сказано в повідомленні.

Також, згідно з частиною третьою статті 53 Закону з моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна процедура банку вважається завершеною.

У зв’язку з цим Фонд гарантування повідомляє про припинення 29 жовтня 2026 року виплат гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам АТ «Банк Січ» та завершення ліквідаційної процедури банку.

Вкладникам виплатили понад 1,2 млрд грн

У межах виплат гарантованого відшкодування вкладники АТ «Банк Січ» отримали 1 273 млн грн.

У Фонді також зазначили, що вимоги кредиторів, які не були задоволені під час ліквідаційної процедури та продажу майна банку, на дату складання ліквідаційного балансу вважаються погашеними.