Африканська фінтех-компанія вийшла на IPO у США з оцінкою $4 млрд

Фінансово-технологічна компанія OPay, заснована в Нігерії та підтримувана японською SoftBank Group, розмістила акції в межах первинного публічного розміщення (IPO) на Нью-Йоркській фондовій біржі (NYSE) за ціною $19 за американську депозитарну акцію (ADS).

За підсумками розміщення ринкова оцінка компанії становила близько $4 млрд.

У межах IPO OPay запропонувала інвесторам 16 млн ADS, залучивши близько $304 млн. Ціна розміщення опинилася на нижній межі попередньо заявленого діапазону $19−21 за акцію. Крім того, компанія надала організаторам розміщення 30-денну опцію на придбання ще 2,4 млн ADS для покриття можливого надлишкового попиту. Торги акціями OPay на NYSE відбуваються під тикером OPAY.

OPay була заснована у 2018 році та розвиває цифрову фінансову платформу для ринків, що розвиваються. Компанія надає послуги грошових переказів і платежів, а також пропонує користувачам інструменти для заощаджень, кредитування та фінансових операцій через єдиний мобільний застосунок. Основні ринки присутності OPay — Нігерія, Єгипет, Пакистан та Індонезія.

Згідно з даними проспекту IPO, станом на 31 липня 2026 року платформа налічувала близько 50 млн активних користувачів на місяць. Компанія орієнтується на ринки, де доступ до традиційної банківської інфраструктури залишається обмеженим, а попит на цифрові фінансові сервіси продовжує зростати.

До IPO серед інвесторів OPay була SoftBank Group: структурам японського інвестиційного холдингу належало близько 6,6% компанії. У 2021 році OPay залучила $400 млн за оцінки бізнесу в $2 млрд. Таким чином, нинішнє розміщення передбачає подвоєння оцінки компанії порівняно з попереднім великим раундом фінансування.