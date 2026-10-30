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Найкращі моделі сматфонів ціною до 10 000 грн

Фондовий ринок
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Найкращі моделі сматфонів ціною до 10 000 грн
Найкращі моделі сматфонів ціною до 10 000 грн
До списку найкращих бюджетних смартфонів 2026 року увійшли доступні моделі від Samsung, Xiaomi та Motorola вартістю до 200 євро (10 000 грн).
Про це пише gsmarena.com.

Galaxy A17 5G

Найкращим бюджетним смартфоном редакція назвала Galaxy A17 5G.
Пристрій отримав якісну основну та фронтальну камери, чудовий AMOLED-дисплей із високою яскравістю, акумулятор, якого вистачає на цілий день і корпус преміумкласу із захисним склом Gorilla Glass Victus+ й ступенем захисту IP68.
Ще однією перевагою стала тривала програмна підтримка: Samsung обіцяє шість великих оновлень Android. Залежно від конфігурації та магазину Galaxy A17 5G коштує близько 190−290 євро. Серед головних недоліків найчастіше згадують повільну зарядку та слабку надширококутну камеру.

Xiaomi Redmi 17 4G

Серед моделей, що коштують менше 200 євро, редакція також виділила Xiaomi Redmi 17 4G.
Смартфон оснащений 120-герцовим екраном, стереодинаміками, модулем NFC та батареєю 7500 мАг із підтримкою швидкої зарядки 45 Вт. При цьому покупцеві доведеться змиритися з відсутністю можливості запису відео у форматі 4K.

Xiaomi Redmi 17C.

Ще один варіант для економних покупців — Xiaomi Redmi 17C.
Модель пропонує 50-мегапіксельну основну камеру, великий екран із частотою оновлення 120 Гц, акумулятор на 6000 мАг та підвищену міцність. Однак при значній діагоналі 6,9 дюйма роздільна здатність екрану становить лише 1640×720 пікселів.

Motorola Moto G15 Power

Покупцям, для яких важлива автономність і швидка зарядка, варто звернути увагу на Motorola Moto G15 Power.
Пристрій отримав акумулятор ємністю 6000 мАг, дисплей із роздільною здатністю Full HD+, стереодинаміки та підтримку NFC. Серед недоліків експерти вказують на невисоку продуктивність.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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