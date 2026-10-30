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У Києві вперше оголосили аукціони на місця для розміщення вендингових автоматів — деталі

Фондовий ринок
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У Києві вперше оголосили аукціони на місця для розміщення вендингових автоматів — деталі
У Києві вперше оголосили аукціони на місця для розміщення вендингових автоматів — деталі
У столиці починається новий етап розвитку міської торговельної інфраструктури. Комунальне підприємство «Київ.Прозоро» вперше оголошує електронні аукціони через систему Prozorro. Продажі на право оренди місць для розміщення вендингових автоматів.
Перші 17 локацій доступні в Подільському й Оболонському районах.
Вендингові автомати працюють цілодобово, не потребують постійної присутності персоналу та забезпечують швидкий доступ до товарів повсякденного попиту. Вони можуть використовуватися для продажу кави, напоїв, снеків, квітів, засобів гігієни, зарядних пристроїв, продукції українських виробників та інших товарів.
Для міста розвиток вендингу — це розширення мережі сучасних сервісів, які органічно доповнюють міську інфраструктуру та роблять повсякденні послуги ще доступнішими для киян.
Площа кожної локації становить 2 м².
Стартова орендна плата — від 604 до 1 167 грн на місяць.
Договори оренди укладаються строком на 5 років із правом пролонгації.
Вимоги до зовнішнього вигляду вендингового обладнання визначені в документації кожного лоту.
Для участі в аукціонах підприємці мають пройти авторизацію в системі Prozorro. Продажі та подати заявку на вибрану локацію. Переможці отримають право встановити вендинг у чітко визначеному місці з урахуванням усіх технічних і архітектурних вимог.
Дата проведення аукціонів — 6 листопада 2026 року.
Кінцевий термін подання заявок — 5 листопада 2026 року, до 20:0
За матеріалами:
Finance.ua
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