0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-5 найпопулярніших брендів світу у 2026 році (рейтинг)

Фондовий ринок
68
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
ТОП-5 найпопулярніших брендів світу у 2026 році (рейтинг)
ТОП-5 найпопулярніших брендів світу у 2026 році (рейтинг)
Італійський дім моди Prada посів перше місце серед найпопулярніших брендів світу за підсумками третього кварталу 2026 року.
Попит на продукцію компанії зріс більше ніж на половину, а інтерес до окремих аксесуарів збільшився у кілька разів.
Про це свідчать дані щоквартального рейтингу Lyst Index від аналітичної fashion-платформи Lyst.

Лідери ринку

ТОП-5 найпопулярніших брендів світу у 2026 році (рейтинг)
Склад першої п’ятірки найпопулярніших брендів світу за версією Lyst виглядав наступним чином:
  1. Prada (піднявся на лідерську позицію);
  2. Chanel (втратив одну сходинку порівняно з попереднім кварталом);
  3. Miu Miu (утримався в трійці лідерів);
  4. Gucci;
  5. Saint Laurent.
За останні три місяці попит на речі модного дому Prada зріс на 55%.
Головним драйвером популярності бренду стала сумка Wish (зокрема модель Wish Silk Duchesse Pouch) — кількість пошукових запитів щодо цього аксесуара зросла на 498%, зробивши його найпопулярнішим товаром кварталу.
Суттєвий ривок зробив бренд Celine, який піднявся одразу на п’ять позицій і вперше потрапив до топ-10.
Ключовими чинниками такого зростання стали вихід нових колекцій та колаборація зі спортивним гігантом Reebok.

Найдешевші та найбажаніші речі

Окрім списку брендів, Lyst Index опублікував перелік найпопулярніших модних товарів третього кварталу 2026 року:
  1. Сумка Wish Silk Duchesse Pouch від Prada;
  2. Сумка Trullo Flap Bag від COS;
  3. Кросівки Freestyle Lo від Celine / Reebok;
  4. Кеди Premium Authentic від Vans;
  5. Спідниця Long Wrap Scarf-Skirt від Dries Van Noten;
  6. Сонцезахисні окуляри Peak Sunglasses від Phoebe Philo;
  7. Штани Forever Young Bloomer Pants від Free People;
  8. Сумка Rodeo Bag від Balenciaga;
  9. Балетки від Chanel;
  10. Годинник Tank Watch від Cartier.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems