ТОП-5 найпопулярніших брендів світу у 2026 році (рейтинг)

Італійський дім моди Prada посів перше місце серед найпопулярніших брендів світу за підсумками третього кварталу 2026 року.

Попит на продукцію компанії зріс більше ніж на половину, а інтерес до окремих аксесуарів збільшився у кілька разів.

Про це свідчать дані щоквартального рейтингу Lyst Index від аналітичної fashion-платформи Lyst.

Лідери ринку

Склад першої п’ятірки найпопулярніших брендів світу за версією Lyst виглядав наступним чином:

Prada (піднявся на лідерську позицію); Chanel (втратив одну сходинку порівняно з попереднім кварталом); Miu Miu (утримався в трійці лідерів); Gucci; Saint Laurent.

За останні три місяці попит на речі модного дому Prada зріс на 55%.

Головним драйвером популярності бренду стала сумка Wish (зокрема модель Wish Silk Duchesse Pouch) — кількість пошукових запитів щодо цього аксесуара зросла на 498%, зробивши його найпопулярнішим товаром кварталу.

Суттєвий ривок зробив бренд Celine, який піднявся одразу на п’ять позицій і вперше потрапив до топ-10.

Ключовими чинниками такого зростання стали вихід нових колекцій та колаборація зі спортивним гігантом Reebok.

Найдешевші та найбажаніші речі

Окрім списку брендів, Lyst Index опублікував перелік найпопулярніших модних товарів третього кварталу 2026 року: