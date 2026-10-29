ТОП-5 найпопулярніших брендів світу у 2026 році (рейтинг)
Лідери ринку
- Prada (піднявся на лідерську позицію);
- Chanel (втратив одну сходинку порівняно з попереднім кварталом);
- Miu Miu (утримався в трійці лідерів);
- Gucci;
- Saint Laurent.
Найдешевші та найбажаніші речі
- Сумка Wish Silk Duchesse Pouch від Prada;
- Сумка Trullo Flap Bag від COS;
- Кросівки Freestyle Lo від Celine / Reebok;
- Кеди Premium Authentic від Vans;
- Спідниця Long Wrap Scarf-Skirt від Dries Van Noten;
- Сонцезахисні окуляри Peak Sunglasses від Phoebe Philo;
- Штани Forever Young Bloomer Pants від Free People;
- Сумка Rodeo Bag від Balenciaga;
- Балетки від Chanel;
- Годинник Tank Watch від Cartier.
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