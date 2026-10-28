Бульбашка ШІ в Китаї луснула: акції технологічних компаній падають

У Китаї луснула біржова бульбашка навколо штучного інтелекту. Менш ніж за чотири місяці індекс STAR50, до якого входять провідні китайські компанії у сфері ШІ та напівпровідників, упав на 40%. Сукупна ринкова вартість компаній скоротилася приблизно на $480 млрд.

Про це пише Reuters.

Чому падають китайські акції

Падіння перервало дворічне зростання китайського фондового ринку, яке почалося після оголошення урядом заходів економічного стимулювання. Влада прагнула залучити більше приватних заощаджень на фондовий ринок і створити умови для стабільного зростання замість звичних циклів різких підйомів і падінь.

Однак тепер інвестори побоюються, що розпродаж акцій може продовжитися.

Однією з причин падіння стали побоювання щодо попиту на технології штучного інтелекту та можливих обмежень на експорт китайського обладнання.

Додатковий тиск створили високі оцінки компаній і податкові платежі. За даними Goldman Sachs, на акції компаній, пов’язаних зі ШІ, припадає 42% ринкової капіталізації Китаю та 57% обсягів торгів на материковому ринку й у Гонконзі.

Які китайські технологічні компанії втратили найбільше

Серед компаній, чиї акції зазнали значного падіння, опинилися виробник роботів Unitree та виробник чипів CXMT.

Акції Unitree втратили половину вартості від початку торгів у серпні, а CXMT подешевшала більш ніж на чверть за останній місяць. Це сталося попри ажіотаж навколо IPO обох компаній: Unitree під час розміщення привернула попит, що у 8000 разів перевищив пропозицію, а IPO CXMT стало найбільшим у Китаї за обсягом залучених коштів у секторі напівпровідників.

Акції виробників напівпровідників MetaX Integrated Circuits і Moore Threads Technology також втратили приблизно половину вартості від липневих рівнів.

Падіння торкнулося й виробників оптичних компонентів Zhongji Innolight та Eoptolink Technology. Їхні акції знизилися приблизно на 60% від пікових значень червня та липня. Додатковим ризиком стали можливі обмеження США на постачання їхньої продукції до американських центрів обробки даних.

Попри обвал, китайські акції за деякими оцінками залишаються дорогими. Ринкова вартість компаній індексу STAR50 приблизно у 100 разів перевищує їхній сукупний річний прибуток. Для порівняння, у Nasdaq 100 це співвідношення становить близько 30 до 1.