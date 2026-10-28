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«Нафтогаз» та Держдеп США підписали меморандум про співпрацю — деталі

Казна та Політика
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«Нафтогаз» та Держдеп США підписали меморандум про співпрацю — деталі
«Нафтогаз» та Держдеп США підписали меморандум про співпрацю — деталі
Група «Нафтогаз» і Державний департамент США домовилися про партнерство у нафтогазовому секторі, яке передбачає залучення американських компаній до видобутку вуглеводнів в Україні.
Про це повідомив тво голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко.
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«Спільно підписали Меморандум, що розширює нашу співпрацю та відкриває нові можливості для України із залученням американських інвестицій. Документ створює рамку для залучення американських компаній, їхніх технологій і досвіду до проєктів, які дозволять збільшити видобуток та підвищити ефективність роботи галузі», — написав Федоренко у Facebook у середу.
Він пояснив, що Сполучені Штати є світовим лідером у нафтогазовій галузі, а американські компанії мають унікальні технології, досвід і, головне, можливості інвестувати, а спільні проєкти виведуть бізнес-відносини між країнами на новий рівень.
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Глава «Нафтогазу» зазначив, що наступний крок — залучення потенційних інвесторів до переговорів і перетворення співпраці на конкретні інвестиційні проекти.
Генеральний дирекор АТ «Укргазвидобування» Юрій Ткачук зі свого боку зазначив, що співпраця в рамках меморандуму передбачає можливості для спільної розвідки, стратегічного планування, оптимізації видобувних ресурсів, залучення американських та міжнародних співінвесторів, а також розвитку професійного потенціалу й передачі знань.

Що це дає

«Для „Укргазвидобування“ така співпраця підсилить технологічну спроможність, підвищить ефективність виробництва та нарощення видобутку природного газу і рідких вуглеводнів», — підкреслив Ткачук.
Раніше писали, що Нафтогаз домовився про поставки газу з Канади. Група «Нафтогаз» підписала меморандум із Kino Aski LNG про можливі довгострокові поставки канадського скрапленого газу в Україну.
За матеріалами:
Finance.ua
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