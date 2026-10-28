«Нафтогаз» та Держдеп США підписали меморандум про співпрацю — деталі

Група «Нафтогаз» і Державний департамент США домовилися про партнерство у нафтогазовому секторі, яке передбачає залучення американських компаній до видобутку вуглеводнів в Україні.

Про це повідомив тво голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Федоренко.

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«Спільно підписали Меморандум, що розширює нашу співпрацю та відкриває нові можливості для України із залученням американських інвестицій. Документ створює рамку для залучення американських компаній, їхніх технологій і досвіду до проєктів, які дозволять збільшити видобуток та підвищити ефективність роботи галузі», — написав Федоренко у Facebook у середу.

Він пояснив, що Сполучені Штати є світовим лідером у нафтогазовій галузі, а американські компанії мають унікальні технології, досвід і, головне, можливості інвестувати, а спільні проєкти виведуть бізнес-відносини між країнами на новий рівень.

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Глава «Нафтогазу» зазначив, що наступний крок — залучення потенційних інвесторів до переговорів і перетворення співпраці на конкретні інвестиційні проекти.

Генеральний дирекор АТ «Укргазвидобування» Юрій Ткачук зі свого боку зазначив, що співпраця в рамках меморандуму передбачає можливості для спільної розвідки, стратегічного планування, оптимізації видобувних ресурсів, залучення американських та міжнародних співінвесторів, а також розвитку професійного потенціалу й передачі знань.

Що це дає

«Для „Укргазвидобування“ така співпраця підсилить технологічну спроможність, підвищить ефективність виробництва та нарощення видобутку природного газу і рідких вуглеводнів», — підкреслив Ткачук.