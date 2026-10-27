Корецький спрогнозував, якою може бути сума збитків бізнесу від російських атак за рік

Прямі збитки української економіки через втрату майна бізнесу внаслідок російських ударів із початку 2026 року перевищили $7,7 млрд. До кінця року ця сума може зрости до $10 млрд.

Про це заявив прем’єр-міністр Сергій Корецький під час 12-го Київського міжнародного економічного форуму, передає РБК-Україна.

«Наслідки суттєві — більше 7,7 млрд доларів за оцінками на поточний момент є втрат. Знищено або пошкоджено більше 1 млн квадратних метрів різного типу нерухомості», — сказав він та додав, що до кінця цього року сума втрат може зрости до 10 млрд доларів.

У пресцентрі Кабінету Міністрів уточнили, що ці оцінки стосуються лише основних засобів, тобто майна компаній. Вони не враховують непрямих втрат, зокрема неможливості продавати товари та інших наслідків пошкодження або знищення майна.

Які галузі зазнали найбільших руйнувань

Голова уряду зазначив, що значних руйнувань зазнала енергетика, металургійний сектор, логістика, переробні підприємства, ритейл та інші галузі.

Корецький згадав, що через ворожий терор суттєво зменшився експорт аграрної продукції через порти на Чорному морі.

«Зважаючи на ці збитки і ці удари, ми бачимо, що до кінця року державний бюджет недовиконає свої плани на близько 1,5 млрд доларів. Це базовий прогноз, який ми маємо на сьогодні», — додав прем’єр оцінку бюджетних втрат цього року.

Уряд готує пільгові кредити для великого бізнесу

Для допомоги бізнесу від обстрілів та розвитку нових проектів, уряд запускає державну програму пільгового кредитування великих компаній.

«Віднедавна уряд ухвалив рішення, що ми будемо видавати великому бізнесу близько 2 млрд гривень в одні руки, для однієї компанії під пільгову відсоткову ставку — близько 10%», — сказав Корецький.

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Голова уряду додав, що решту коштів, які буде потребувати конкретна компанія під свій проект держава зможе надавати за ринковою відсотковою ставкою.

Корецький пояснив, що на фінансування програм пільгового кредитування бізнесу у бюджеті 2026 року було передбачено 18 млрд гривень, але є необхідність підняти цю суму до 22 млрд гривень.