ВР прийняла за основу пропозиції та висновки до держбюджету-2027

Рішення підтримали 232 народних депутати — це перший етап ухвалення державного бюджету.
Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла, що документ містить 90 підсумкових пропозицій, які профільний бюджетний комітет сформував за результатами опрацювання 5236 поправок народних депутатів.
Нагадаємо, раніше у Міністерстві фінансів прокоментували ситуацію з дефіцитом бюджету, наголосивши, що розв’язання поточних фінансових проблем не гарантує відсутності труднощів у майбутньому.
Водночас українська влада працює над виконанням умов міжнародних партнерів, необхідних для продовження фінансової підтримки.
Зазначимо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна повністю покриє дефіцит держбюджету до кінця року. Частину залученого фінансування спрямують на закупівлю безпілотників на початок 2027 року.