ВР прийняла за основу пропозиції та висновки до держбюджету-2027

Верховна Рада ухвалила за основу проект Бюджетних висновків до проекту Державного бюджету на 2027 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Верховної Ради.

Рішення підтримали 232 народних депутати — це перший етап ухвалення державного бюджету.

Голова Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла, що документ містить 90 підсумкових пропозицій, які профільний бюджетний комітет сформував за результатами опрацювання 5236 поправок народних депутатів.

Нагадаємо, раніше у Міністерстві фінансів прокоментували ситуацію з дефіцитом бюджету, наголосивши, що розв’язання поточних фінансових проблем не гарантує відсутності труднощів у майбутньому.

Водночас українська влада працює над виконанням умов міжнародних партнерів, необхідних для продовження фінансової підтримки.