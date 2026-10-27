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Мінекономіки за результатами року очікує від’ємний торговельний баланс понад $70 млрд

Казна та Політика
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Мінекономіки за результатами року очікує від’ємний торговельний баланс понад $70 млрд
Мінекономіки за результатами року очікує від’ємний торговельний баланс понад $70 млрд
Україна за підсумками поточного року матиме від’ємний торговельний баланс обсягом понад $70 млрд, що зумовлено як критичним імпортом озброєння та енергетичного обладнання, так і зростанням некритичного імпорту з $13 млрд до $21 млрд.
Про це повідомив міністр економіки та довкілля під час виступу.
«У таких умовах програма „Зроблено в Україні“ та підтримка локального виробника — це абсолютно критично необхідна програма і комплекс програм, тому що нам треба знижувати імпортну залежність і заміщувати цей імпорт локальним виробником», — наголосив очільник відомства.
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Як повідомлялося, оцінки торговельного дефіциту України на поточний та наступний роки різняться у прогнозах аналітиків та урядових документах.
Зокрема, за оновленими оцінками інвестгрупи ICU, торговельний дефіцит цього року зросте до $87,4 млрд (38,8% ВВП), а наступного знизиться до $74,3 млрд (32,2% ВВП) через скорочення експорту від блокування морських шляхів та стрімке зростання імпорту зброї.
Водночас у проєкті державного бюджету на 2027 рік Міністерство фінансів прогнозує від’ємний торговельний баланс на рівні $69,19 млрд у поточному році та його подальше збільшення до $79,66 млрд у 2027 році за рахунок випереджального зростання імпорту.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Бюджет
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