Мінекономіки за результатами року очікує від’ємний торговельний баланс понад $70 млрд

Україна за підсумками поточного року матиме від’ємний торговельний баланс обсягом понад $70 млрд, що зумовлено як критичним імпортом озброєння та енергетичного обладнання, так і зростанням некритичного імпорту з $13 млрд до $21 млрд.

Про це повідомив міністр економіки та довкілля під час виступу.

«У таких умовах програма „Зроблено в Україні“ та підтримка локального виробника — це абсолютно критично необхідна програма і комплекс програм, тому що нам треба знижувати імпортну залежність і заміщувати цей імпорт локальним виробником», — наголосив очільник відомства.

Як повідомлялося, оцінки торговельного дефіциту України на поточний та наступний роки різняться у прогнозах аналітиків та урядових документах.

Зокрема, за оновленими оцінками інвестгрупи ICU, торговельний дефіцит цього року зросте до $87,4 млрд (38,8% ВВП), а наступного знизиться до $74,3 млрд (32,2% ВВП) через скорочення експорту від блокування морських шляхів та стрімке зростання імпорту зброї.