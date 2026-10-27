Міноборони реформуватиме оборонні закупівлі та посилюватиме контроль за коштами

Міністерство оборони провело серію зустрічей у межах візиту спільної місії Генерального директорату Європейської комісії з оборонної промисловості та космосу (DG DEFIS) і Європейської служби зовнішніх дій (EEAS) до України. Сторони обговорили механізми верифікації та контролю за коштами Кредиту на підтримку України (Ukraine Support Loan), співпрацю в рамках Оборонно-промислового пакту ЄС та України та потреби defense-сектору.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Пріоритети фінансування оборони на 2027 рік

Заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Сергій Боєв представив партнерам потреби України у фінансуванні оборонної сфери на 2027 рік та пріоритети спрямування міжнародної підтримки.

Окремий акцент було зроблено на безпілотних системах, роль яких на полі бою постійно зростає. Серед ключових пріоритетів — підтримка виробництва українських FPV-дронів, засобів middle strike та deep strike.

Інтеграція українського ОПК до ЄС

Заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр презентувала потенціал українського оборонно-промислового комплексу та окреслила виробничі пріоритети в межах Ukraine Support Loan.

Сторони детально обговорили реалізацію Оборонно-промислового пакту ЄС та України, ініціативу Drone Deal і створення спільних підприємств.

«Ми активно співпрацюємо з європейськими партнерами та прагнемо конкретних результатів для обох сторін. Спільне виробництво — ключ до зміцнення обороноздатності України сьогодні та безпеки Європи в майбутньому», — наголосила Гвоздяр.

Також на зустрічі йшлося про подальшу інтеграцію українського ОПК в оборонно-промислову екосистему ЄС, розширення виробничої кооперації та зміцнення довгострокового партнерства.

Міноборони змінюватиме підходи до оборонних закупівель

Питання верифікації, підзвітності та підходів до закупівель із делегацією ЄС обговорив заступник міністра оборони України Мстислав Банік за участі т.в.о. директора Агенції оборонних закупівель ДОТ Артема Романюкова та команди АОЗ.

Пріоритети Міноборони на цьому напрямку:

удосконалення законодавства у сфері оборонних закупівель з урахуванням реалій воєнного часу та рекомендацій ЄС;

переведення закупівель на конкурентні процедури та подальше виведення торгів на електронні майданчики для мінімізації людського фактора.

«Ми бачимо, що зростає конкуренція, розширюється ринок, і суттєво економимо кошти. Частина торгів уже успішно відбулася, постачання до війська почалося. Таким чином, Міністерство оборони спільно з АОЗ створює просту систему, з нульовою толерантністю до корупції та тіньових схем, залишаючись при цьому відкритими перед партнерами», — заявив Банік.

Зі свого боку Артем Романюков розповів про підходи АОЗ до забезпечення прозорості та підзвітності оборонних закупівель, співпрацю з антикорупційними органами, а також про застосування ризик-орієнтованого підходу під час перевірки контрагентів.

«Для нас важливо, щоб міжнародні партнери мали довіру до системи оборонних закупівель України. Саме тому ми посилюємо контроль за всіма етапами закупівель, запроваджуємо відповідні інструменти і проводимо аудити, аби наші партнери переконалися — кошти міжнародної підтримки використовуються ефективно й прозоро», — зазначив Романюков.

Ukraine Support Loan для фінансування оборонних потреб

Ukraine Support Loan — це один із ключових інструментів фінансування оборонних потреб України та розвитку співпраці з європейськими партнерами.

Загалом кредит передбачає до €90 млрд на підтримку України у 2026−2027 роках: майже €60 млрд — на оборону, ще €30 млрд — на бюджетну підтримку.

Україна вже отримала майже €16 млрд. Наразі останній транш на 2,86 млрд євро надійшов в середині жовтня.