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Українська ІТ-галузь забезпечує кожен восьмий долар від експорту

Казна та Політика
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Кожен 8-й долар експорту — від ІТ
Кожен 8-й долар експорту — від ІТ
Сьогодні обсяг українського ІТ-ринку оцінюється у $7,85 млрд. Галузь забезпечує понад 800 000 прямих та непрямих робочих місць. За підсумками 2025 року ІТ сформувало 3,2% ВВП України, а ІТ-компанії сплатили 50,5 млрд податків.
Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.
Зазначається, що вплив технологічного сектору поширюється на інші галузі економіки. Кожна 1 гривня, створена в ІТ, генерує ще 1,09 грн додаткової вартості у суміжних секторах. Один ІТ-спеціаліст забезпечує 2,29 робочого місця в суміжних сферах, а загальний економічний мультиплікатор галузі становить 3,75.

Кожен 8-й долар експорту — від ІТ

Комп’ютерні послуги посідають перше місце у структурі експорту послуг України та становлять 42% його обсягу. А за обсягом експорту товарів та послуг ІТ посідає друге місце.
Загалом за 8 місяців 2026 року експорт ІТ-послуг приніс Україні $4,46 млрд. Це 12,5% від загального експорту товарів та послуг, який за цей період становив $35,80 млрд.
Українські ІТ-послуги мають попит на глобальному ринку. Найбільшими імпортерами комп’ютерних послуг з України в першому півріччі 2026 року стали:
  • США — $1,234 млрд;
  • Мальта — $280 млн;
  • Велика Британія — $267 млн;
  • Кіпр — $250 млн;
  • Швейцарія — $124 млн.

Дія. City

Сьогодні Дія. City об’єднує понад 4 700 технологічних компаній та понад 218 000 ІТ-спеціалістів. Серед резидентів — українські та міжнародні компанії, зокрема MacPaw, Ajax Systems, SoftServe, Intellias, Nokia, Visa та Rakuten Viber.
За весь час роботи простору його резиденти сплатили понад 109 млрд грн податків, з них 43,9 млрд — за перші дев’ять місяців 2026 року.
Окремо у просторі зростає й напрям defense tech. У Дія. City вже працюють близько 500 компаній, що розробляють технології для оборони. Найбільші defense tech-резиденти за останні 1,5 року залучили понад $200 млн інвестицій на розвиток.
Серед резидентів Дія. City також понад 11 компаній-єдинорогів, а загалом компанії простору представляють понад 80% технологічного сектору України.
За матеріалами:
Finance.ua
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