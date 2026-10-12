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День фінансів: бюджет «в мінусі» на 70 млрд грн податків, перевірки рахунків українців

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У понеділок, 12 жовтня, ЄС ввів нові санкції проти рф, а Україна запровадила санкції проти виробників російської балістики.
Санкції проти рф
Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти російських субʼєктів, які причетні до виробництва балістичних ракет, сприяють обходу санкцій у фінансовій сфері, та осіб, які діють в інтересах росії на тимчасово окупованих територіях нашої країни.
При цьому ЄС схвалив рекордний санкційний пакет проти російської балістики.
Бюджет може недоотримати 70 млрд грн податків
Прогнозоване недонадходження податків до державного бюджету за підсумками 2026 року на рівні 70 млрд грн є наслідком об’єктивних викликів, зокрема знищення бізнесу, логістики, металургії та блокування портів, а не дірою в бюджеті.
До речі, тисячі українських компаній роками звітують про нульовий дохід.
Банки ЄС перевірятимуть рахунки українців
Українці, які мають рахунки в банках Європейського Союзу, проходитимуть перевірки за єдиними європейськими стандартами фінансового моніторингу. Нові вимоги передбачають перевірку громадянства клієнтів, санкційних списків і віртуальних банківських рахунків.
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Скорочення квоти бронювання
Міністерство оборони України виступає за максимальне бронювання працівників оборонно-промислового комплексу від мобілізації попри пропозицію скоротити квоту зі 100% до 85%.
Правила фінансового моніторингу
НБУ уточнив правила взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом (СУО) у сфері фінансового моніторингу. Регулятор також оновив окремі процедури фінансового моніторингу в банках і небанківських установах, зокрема щодо ведення реєстрів повідомлень та дистанційної верифікації клієнтів.
Українці почали більше економити
Українці дедалі уважніше рахують витрати на покупки: 82% опитаних почали більше заощаджувати, а 65% пов’язують зниження доходів із війною. Про це свідчать результати дослідження Meest Shopping, у якому взяли участь близько 100 респондентів.
Чого очікувати від курсу цього тижня
До 9 жовтня офіційний курс знизився до 44,8526 грн/$. За підсумками тижня гривня дещо зміцнилася, а рух курсу залишався помірним і без різких коливань.
При цьому НБУ 13 тижнів поспіль продає на міжбанку понад мільярд доларів.
За матеріалами:
Finance.ua
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