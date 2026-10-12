День фінансів: бюджет «в мінусі» на 70 млрд грн податків, перевірки рахунків українців

У понеділок, 12 жовтня, ЄС ввів нові санкції проти рф, а Україна запровадила санкції проти виробників російської балістики.
Санкції проти рф
Президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкцій проти російських субʼєктів, які причетні до виробництва балістичних ракет, сприяють обходу санкцій у фінансовій сфері, та осіб, які діють в інтересах росії на тимчасово окупованих територіях нашої країни.
Прогнозоване недонадходження податків до державного бюджету за підсумками 2026 року на рівні 70 млрд грн є наслідком об’єктивних викликів, зокрема знищення бізнесу, логістики, металургії та блокування портів, а не дірою в бюджеті.
Українці, які мають рахунки в банках Європейського Союзу, проходитимуть перевірки за єдиними європейськими стандартами фінансового моніторингу. Нові вимоги передбачають перевірку громадянства клієнтів, санкційних списків і віртуальних банківських рахунків.
Міністерство оборони України виступає за максимальне бронювання працівників оборонно-промислового комплексу від мобілізації попри пропозицію скоротити квоту зі 100% до 85%.
Правила фінансового моніторингу
НБУ уточнив правила взаємодії небанківських установ зі спеціально уповноваженим органом (СУО) у сфері фінансового моніторингу. Регулятор також оновив окремі процедури фінансового моніторингу в банках і небанківських установах, зокрема щодо ведення реєстрів повідомлень та дистанційної верифікації клієнтів.
Українці почали більше економити
Українці дедалі уважніше рахують витрати на покупки: 82% опитаних почали більше заощаджувати, а 65% пов’язують зниження доходів із війною.Про це свідчать результати дослідження Meest Shopping, у якому взяли участь близько 100 респондентів.
Чого очікувати від курсу цього тижня
До 9 жовтня офіційний курс знизився до 44,8526 грн/$. За підсумками тижня гривня дещо зміцнилася, а рух курсу залишався помірним і без різких коливань.