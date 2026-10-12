Нобелівська премія з економіки 2026: хто отримав і за які досягнення

Американські економісти Роберт Голл і Майкл Вудфорд отримали Нобелівську премію з економіки 2026 року за розробку моделей, які допомагають центральним банкам стабілізувати економіку. Їхні дослідження пояснюють, як рішення домогосподарств і компаній впливають на економічні процеси.

Про це пише Reuters

Як дослідження лауреатів допомагають центральним банкам

Основна ідея роботи Голла та Вудфорда полягає в тому, що для розуміння економіки потрібно враховувати рішення мільйонів домогосподарств і компаній. Такий підхід відрізняється від моделей, які намагаються пояснити економічні процеси лише на загальному рівні.

Як пояснив голова комітету з економічної премії Джон Гассле, дослідження лауреатів допомагають реагувати на економічні потрясіння, зокрема енергетичні кризи та різкі зміни споживання домогосподарств.

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Роботи вчених вплинули на підходи центральних банків до монетарної політики. Зокрема, Майкл Вудфорд показав, як центральні банки можуть стимулювати або стримувати економічну активність за допомогою зміни процентних ставок, а не лише через регулювання грошової пропозиції.

Ще один важливий інструмент — так зване forward guidance, або попереднє інформування про ймовірний напрям майбутніх змін процентних ставок. Цей підхід набув особливого значення після фінансової кризи 2008 року, коли ставки в багатьох країнах наблизилися до нуля або стали від’ємними, а можливості традиційної монетарної політики були обмеженими.

Дослідження також стосуються таких понять, як «липка» інфляція, коли ціни реагують на зміни попиту із затримкою, та розрив випуску — показник, який допомагає оцінити тиск попиту на економіку й ефективність використання ресурсів.

Чому ці моделі важливі під час економічних потрясінь

Праці лауреатів допомагали центральним банкам реагувати на різні кризи. Зокрема, розроблений підхід застосовували під час глобальної фінансової кризи наприкінці 2000-х років, коли традиційні інструменти монетарної політики втрачали ефективність.

Після пандемії COVID-19 центральні банки зіткнулися зі значним зростанням інфляції у 2022 році. Нині додатковим викликом є енергетичний шок, спричинений війною з Іраном.

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Водночас деякі економісти ставлять під сумнів ефективність попереднього інформування про майбутні процентні ставки в умовах глобальної невизначеності. Серед скептиків — новий голова Федеральної резервної системи США Кевін Ворш.

Роберт Голл також консультував Міністерство фінансів США, Міністерство юстиції та Федеральну резервну систему. У своїй роботі 1978 року він звернув увагу на те, що рішення домогосподарств щодо споживання можуть свідчити про їхні очікування. Згодом Вудфорд використав цю ідею у власній моделі споживання.

Премія, яку присуджують за досягнення в економічних науках, офіційно називається премією Шведського державного банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля. Її розмір становить 12 млн шведських крон — приблизно $1,2 млн.