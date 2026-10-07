МВФ назвав два фактори, які дестабілізують світову економіку

Світова економіка опинилася під тиском двох протилежних сил: енергетичним шоком та різким зростанням попиту, пов’язаним із розвитком штучного інтелекту. Високі ціни на енергоносії підживлюють інфляцію, тоді як масштабні інвестиції у ШІ підтримують економічне зростання окремих країн.

Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліна Георгієва, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Енергетичний шок посилює тиск на економіки

За словами Георгієвої, скорочення пропозиції енергоносіїв створює шок для світової економіки. Водночас наслідки цього процесу відрізняються залежно від регіону.

Згідно з новим оглядом світової економіки (WEO), який МВФ опублікує наступного тижня, найбільше цього року постраждають країни, охоплені воєнними діями. Серед них Георгієва окремо назвала Україну та регіон Перської затоки.

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Помітне уповільнення також спостерігається в інших вразливих державах, які залежать від імпорту енергоносіїв і мають обмежені можливості для пом’якшення наслідків таких потрясінь.

Нафтовий фактор при цьому продовжує тиснути на світову економіку: ціни на нафту тримаються на рівні близько $100 за барель.

Високі ціни на енергоносії призводять до кількох наслідків:

посилюють інфляцію;

сприяють зростанню процентних ставок і дохідності держоблігацій;

збільшують тиск на бюджетні дефіцити та державний борг;

підвищують витрати країн на обслуговування боргу.

Інвестиції у ШІ стають новим драйвером

Водночас протилежний ефект створює стрімке зростання попиту на тлі масштабного розвитку штучного інтелекту. За оцінками МВФ, бум інвестицій у ШІ вже стає одним із ключових елементів глобальної економіки.

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«Світові інвестиції в ШІ щодо ВВП досягнуть і, ймовірно, перевищать рівень вкладень у будівництво залізниць, електромереж або телекомунікаційних мереж», — зазначила Георгієва.

На обладнання для ШІ та пов’язану з ним технологічну продукцію вже припадає понад 10% світової торгівлі товарами. Цей показник продовжує зростати.