Українці дедалі уважніше рахують витрати на покупки: 82% опитаних почали більше заощаджувати, а 65% пов’язують зниження доходів із війною.

Про це свідчать результати дослідження Meest Shopping, у якому взяли участь близько 100 респондентів.

Водночас онлайн-шопінг залишається популярним, але під час вибору товарів покупці ретельніше оцінюють ціни, знижки та вартість доставки.

На що українці звертають увагу під час покупок

Під час замовлень в іноземних інтернет-магазинах головним критерієм для понад 60% опитаних залишається ціна товару. Понад половина також враховує знижки й акції на потрібні категорії товарів. Близько 40% звертають увагу на вартість доставки, а 36% — на якість продукції.

Найчастіше за кордоном українці купують на eBay та Amazon, а серед популярних брендів називають Nike, Victoria’s Secret і New Balance. Серед українських майданчиків найпопулярнішими є Rozetka, OLX і Prom.ua, а серед категорій товарів виділяється електроніка. Під час вибору магазину 68% опитаних враховують вартість доставки, а 61% — ціну самого товару.

Найпоширеніша сума одного закордонного замовлення — від 1000 до 3000 грн: стільки витрачають близько 30% респондентів. Ще 28% витрачають від 3000 до 5000 грн, а 22% — від 5000 до 8000 грн.

Частота покупок також різниться: 25% опитаних замовляють товари в іноземних інтернет-магазинах раз на місяць, 22% — кілька разів на пів року, а 12% — два-три рази на місяць.

В українських онлайн-магазинах покупки роблять частіше. Близько третини респондентів замовляють товари на локальних майданчиках два-три рази на місяць, 17% — раз на місяць, а 14% — два-три рази на тиждень або частіше. Найпоширеніший чек також становить від 1000 до 3000 грн.

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Війна вплинула і на споживчі пріоритети. Респонденти розповіли, що їм доводилося відмовлятися від окремих покупок, зокрема брендового одягу, дорогої техніки, електроніки та парфумів.

За даними Meest Shopping, частіше купувати за кордоном українців могли б мотивувати гнучкі тарифи на доставку — про це заявили 66% опитаних. Ще 53% зацікавлені в бонусній програмі, 32% — у швидшій доставці, а 16% — у прискореному митному оформленні.