Що робити, якщо телефонують колектори? Алгоритм дій, скарги в НБУ та захист прав. Поради юриста (відео)

Що робити, якщо вам або вашим близьким регулярно телефонують колектори? Які права мають колекторські компанії за законом, а які їхні дії є прямим порушенням або навіть кримінальним злочином? Чи можуть вони заблокувати картку, вимагати гроші за чужим боргом або приходити до вас додому?

Адвокат Олександр Жовтан у відео на YouTube-каналі Finance.ua пояснює відмінність між колекторами та виконавцями, розповідає, як перевірити компанію в реєстрі НБУ та куди скаржитися на свавілля й погрози.

Хто такі колектори та чим вони займаються

Колектори — це представники колекторських компаній, які займаються позасудовим урегулюванням заборгованості. Такі компанії мають бути внесені до відповідного реєстру колекторських компаній.

Важливо не плутати колекторів із приватними або державними виконавцями. Колекторські компанії не є державними органами й діють в інтересах приватних кредиторів або банків.

Хто має право вимагати погашення боргу

За словами адвоката, в Україні є три основні категорії осіб і компаній, які можуть вимагати погашення заборгованості:

перша — первісний кредитор. Це банк або фінансова установа, у якій людина безпосередньо взяла кредит;

друга — новий кредитор, який викупив борг у первісного кредитора. Після придбання заборгованості він також може вимагати її погашення;

третя — колекторська компанія. Вона має право займатися врегулюванням заборгованості, якщо уклала відповідний договір із первісним або новим кредитором.

Водночас наявність права вимагати погашення боргу не означає, що компанія може використовувати будь-які методи впливу на боржника.

Як перевірити, чи законно працює колекторська компанія

Адвокат радить звертати увагу на два основні критерії: методи роботи компанії та її наявність в офіційному реєстрі.

Якщо представники компанії вдаються до незаконних дій, погрожують або шантажують, це привід поставити під сумнів законність їхньої діяльності.

Перевірити, чи працює колекторська компанія офіційно, можна в реєстрі колекторських компаній України. Для пошуку достатньо знати назву компанії або її код ЄДРПОУ.

Які права мають колектори та що їм заборонено

Основне завдання колекторів — комунікувати з боржниками й пропонувати варіанти врегулювання заборгованості. Проте така комунікація має відбуватися з дотриманням установлених обмежень.

Зокрема, колектори не можуть телефонувати боржникам у заборонений час із 20:00 до 09:00. Також вони не мають права турбувати людину на роботі чи за місцем навчання або переслідувати її за місцем проживання.

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Окремо адвокат наголошує на неприпустимості шантажу та вимагання. Такі дії не належать до законних методів стягнення заборгованості й можуть тягнути за собою кримінальну відповідальність.

Якщо колектори порушують ці правила, погрожують або намагаються тиснути на боржника незаконними способами, це привід звернутися до компетентних органів.

Що робити, якщо колектори погрожують

Якщо представники колекторської компанії погрожують або переслідують вас, адвокат рекомендує діяти послідовно.

Насамперед потрібно зафіксувати порушення. Для цього можна записувати телефонні розмови, робити скриншоти SMS-повідомлень, зберігати інші докази погроз, а за переслідування за місцем роботи, навчання чи проживання — за можливості знімати відео.

Наступний крок — звернутися до керівництва колекторської компанії. Іноді незаконні дії можуть бути ініціативою окремого працівника, який перевищує свої повноваження, тоді як керівництво не знає про його дії.

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Якщо звернення не допомогло, а незаконні методи є систематичними, можна подати скаргу до Національного банку України, який регулює діяльність колекторських компаній.

Якщо погрози мають ознаки кримінального правопорушення або є підстави побоюватися за власне життя та здоров’я, потрібно звернутися до поліції за номером 102 або подати письмову заяву. До неї варто додати зібрані аудіо- й відеозаписи, скриншоти та інші докази вимагання чи шантажу.

Що робити, якщо колектори телефонують через чужий борг

Якщо колектори вимагають від вас погасити заборгованість, до якої ви не маєте стосунку, спочатку повідомте їм, що не є боржником або офіційним поручителем.

Якщо дзвінки не припиняються, попросіть надати письмові підтвердження та докази того, що ви маєте стосунок до боргу.

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Якщо компанія не надає таких документів, адвокат радить діяти за тим самим алгоритмом, що й у разі погроз: звернутися зі скаргою до керівництва колекторської компанії, а потім до Національного банку України. За наявності ознак кримінального правопорушення можна звернутися до поліції із відповідною заявою.

Чи можуть колектори списувати гроші з банківської картки

Колектори не мають повноважень самостійно списувати кошти з рахунків боржників. Вони можуть спілкуватися з людиною та пропонувати варіанти врегулювання заборгованості, зокрема реструктуризацію.

Жовтан наголошує, що не можна повідомляти PIN-код, CVV-код та інші конфіденційні платіжні дані. Якщо цією інформацією заволодіють шахраї, людина ризикує втратити не лише суму, необхідну для погашення боргу, а й інші кошти на рахунку.

Чи можуть колектори арештувати майно або рахунки

Колекторські компанії не можуть самостійно накладати арешт на банківські рахунки, автомобіль, квартиру, будинок чи інше майно боржника.

Такі повноваження мають державні та приватні виконавці, які діють у межах виконавчого провадження та відповідно до закону. Зокрема, вони можуть вживати заходів для примусового виконання судового рішення про стягнення заборгованості.

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Якщо колекторська компанія має рішення суду про стягнення боргу, вона може передати його на виконання державному або приватному виконавцю. Саме виконавець, а не колектор, надалі вживає передбачених законом заходів у межах виконавчого провадження.