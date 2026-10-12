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У Києві почала зникати вода: у «Київводоканалі» назвали причини

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У Києві почала зникати вода: у «Київводоканалі» назвали причини
У Києві почала зникати вода: у «Київводоканалі» назвали причини
За чотири роки «Київводоканал» втратив 40% персоналу, що ускладнює оперативне реагування на перебої з електропостачанням та зупинки обладнання.
Додатковою проблемою стали значні коливання напруги, які пошкоджують електричну частину водопровідної інфраструктури.
Заступник генерального директора підприємства Сергій Горкуценко в інтерв’ю «Економічній правді» розповів, що обладнання електричної частини водоканалу переважно застаріле, а коливання напруги призводять до його пошкодження.
Через це працівникам доводиться виконувати перемикання та відновлювати роботу обладнання.
«Проблема в тому, що не так пропадає електроенергія, як коливання напруги дуже великі. У нас вся електрична частина водоканалу — це 70-ті роки. При таких коливаннях вона просто не витримує, вигорає», — пояснив Горкуценко.
Він наголосив, що водопостачання залежить від складної інфраструктури, тому після зникнення електроенергії потрібен час, щоб перейти на іншу лінію живлення або генератор.
Ще однією причиною складнощів Горкуценко назвав нестачу персоналу. За його словами, за чотири роки підприємство втратило 40% працівників. Серед причин він назвав заморожений тариф на воду та обмеження щодо бронювання військовозобов’язаних працівників.
«Підкреслю, з персоналом велика проблема. Вчорашня ситуація. Треба було включати резервне живлення. Один електрик чи один енергетик на 5 станцій. Він поїхав на одну станцію робити, потім переїхав на другу. І тут в цей час третя зупиняється від резервного джерела живлення», — розповів заступник гендиректора «Київводоканалу».
Він зазначив, що навіть за наявності резервного живлення нестача фахівців ускладнює одночасне реагування на аварійні ситуації на кількох об’єктах.
За матеріалами:
УНІАН
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