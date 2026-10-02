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Як податкова автоматично стягує борги — пояснення

Особисті фінанси
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Стягнення боргів
Стягнення боргів
Податковий борг підприємства можуть стягнути без окремого рішення суду, але автоматичне списання не відбувається раптово.
У ДПС розповіли, як саме працює система автоматизованого стягнення.

Як податкова система формує платіж

За інформацією Головного управління ДПС у Полтавській області, система працює з максимальною автоматизацією. Рішення вручну не ухвалюються — усі операції проводяться в межах законодавства та стосуються юридичних осіб, які мають узгоджений податковий борг.
Механізм запускається після того, як платник отримав можливість добровільно виконати свої податкові зобов’язання.
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Далі система працює за таким алгоритмом:
  • щодня інформаційні системи ДПС автоматично визначають наявний податковий борг;
  • формується платіжна інструкція;
  • документ підписується електронним підписом;
  • платіжна інструкція надходить до Державної казначейської служби України;
  • після перевірки реквізитів Казначейство автоматично направляє її до банку.
Усі операції проходять через систему електронних платежів. Це забезпечує швидкість, прозорість і контрольованість процесу.

Коли борг можуть стягнути без суду

Якщо у підприємства виникає податковий борг, Державна податкова служба повідомляє про нього. Після цього платник має можливість самостійно погасити заборгованість.
Водночас якщо юридична особа самостійно задекларувала податкові зобов’язання, але не сплатила їх протягом 90 днів, стягнення може проводитися без окремого рішення суду. Такий механізм передбачений нормами Податкового кодексу України.
Раніше ми повідомляли, що станом на серпень цього року понад 1 млрд грн податкових боргів уже вдалося повернути до державного бюджету завдяки автоматизованій системі стягнення. Вона працює без ручного втручання та вже охопила майже 28 тисяч платників податків.
Також Finance.ua писав, що автоматизована система стягнення застосовується лише щодо юридичних осіб. Питання боргів фізичних осіб та ФОПів регулюється іншим законодавством і належить до компетенції Державної виконавчої служби.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ПодаткиДПС
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