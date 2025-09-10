НБУ змінив правила для колекторських компаній Сьогодні 11:22

Національний банк України змінив правила реєстрації колекторських компаній. Ці зміни покликані зробити процес більш чітким та врахувати проблеми, які виникали на практиці.

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Основні нововведення:

уточнили ознаки небездоганної ділової репутації колекторських компаній, їхніх власників і керівників;

уточнили відомості у реєстрі колекторських компаній;

змінили форми документів, які подаються до НБУ для отримання статусу колекторської компанії.

Що треба зробити компаніям

Протягом шести місяців після набуття чинності нових правил колекторські компанії повинні подати до НБУ:

письмове запевнення (у довільній формі), що вони перевірили керівників і власників істотної участі на відповідність вимогам щодо ділової репутації.

анкету з описом бізнес-намірів, якщо виявлені ознаки небездоганної ділової репутації.

Як мають працювати колектори

Нагадаємо, колектори мають право повідомляти боржника про наявність заборгованості, але з дотриманням правил етичної поведінки, які визначені законодавством України.

Законодавством встановлено виключний перелік способів дозволеної взаємодії колектора зі споживачем фінпослуг. Під час першого контакту зі споживачем колектор зобов’язаний представитись та повідомити підставу такої комунікації, а саме:

повідомити власне ім’я або попередити про те, що взаємодія здійснюється без залучення працівника колектора (голосові повідомлення);

назву кредитора, компанії, яку представляє;

контакти для зв’язку;



правову підставу взаємодії;



розмір боргу, неустойки та інших платежів за порушення зобов’язання.

Натомість колекторам заборонено:

шукати та використовувати дані щодо графіка роботи боржників, стану їхнього здоров’я, зустрічей з рідними, мандрівок та інформацію у соцмережах;

використовувати погрози, шантаж, вчиняти психологічний та фізичний тиск;

вводити в оману споживача щодо розміру боргу, вимагати компенсації витрат колектора на заходи, спрямовані на погашення заборгованості;

взаємодіяти з 20.00 до 9.00, а також у вихідні, святкові та неробочі дні за власної ініціативи колекторів;

взаємодіяти з особами (крім споживача, його представника, спадкоємця, поручителя, майнового поручителя), які не надали згоди на таку взаємодію;

вимагати від іншої особи, з якою здійснюється взаємодія, погасити прострочену заборгованість за рахунок власних коштів;

зустрічатися з боржником без погодження цієї зустрічі тощо.

Також у ВР був зареєстрований законопроєкт , яким передбачалося заборонити колекторам і кредитодавцям взаємодіяти з ветеранами війни та членами їх сімей. Така норма вже діє щодо чинних військовослужбовців, натомість її пропонували поширити і на ветеранів. Однак цей законопроєкт був відкликаний.

