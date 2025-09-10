Тепер надіслана «Укрпоштою» повістка вважатиметься врученою — рішення уряду Сьогодні 12:34 — Особисті фінанси

Тепер надіслана «Укрпоштою» повістка вважатиметься врученою — рішення уряду

Кабінет міністрів ухвалив постанову № 1062, яка передбачає централізацію процесу друку та розсилки повісток, а також офіційне залучення поштових операторів, зокрема «Укрпошти».

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко.

За його словами, тепер друкувати повістки зможуть не лише територіальні центри комплектування (ТЦК), а й Міністерство оборони, обласні ТЦК та державні поліграфічні підприємства, що мають стратегічне значення.

Формування повісток відбуватиметься автоматично на основі даних із державних реєстрів. Це означає відхід від паперових носіїв і перехід до електронного обміну інформацією.

«Укрпошта» та інші призначені поштові оператори отримують право надсилати повістки рекомендованими листами. Для цього ТЦК і Міністерство оборони повинні укласти з ними відповідні договори.

Раніше надсилання повісток поштою вважалося лише допоміжним механізмом, і в судах часто виникали суперечки щодо факту вручення. Відтепер повістка, надіслана рекомендованим листом, прирівнюється до офіційно врученої. Це прибирає можливість уникати отримання документа шляхом відмови чи ігнорування поштового повідомлення.

Новий порядок дає змогу організовувати масове надсилання повісток і юридично закріплює їхнє вручення через поштових операторів, що унеможливлює оскарження факту отримання.

Нагадаємо, на початку липня у застосунку Резерв+ запрацював сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку. Спочатку можна було сплатити штраф за невчасне уточнення даних. Потім додали можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.

У липні Кабінет Міністрів ухвалив постанову, яка змінює порядок вручення повісток українцям, придатним до служби. Відтепер бойова повістка може бути надіслана поштою рекомендованим листом. Зміни стосуються осіб, які: щойно пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК), мають чинний висновок ВЛК, але не мають чинної відстрочки. Таким чином, якщо відстрочка завершилась, а медкомісія чинна — слід очікувати повістку поштою.

