Авто з США: вся правда про «битки», каско та економію
У новому епізоді подкасту «Страхування по-людськи» від Finance.ua розкриваємо одну з найбільш обговорюваних тем на українському авторинку — купівля авто з США. Разом з експертами говорили про те, які американські авто дійсно вигідні, які ризики варто врахувати ще до участі в аукціоні та як працює страхування таких авто в Україні.
Гості випуску, які щодня працюють з американським авторинком та страховими кейсами:
✅ Дмитро Буряк — засновник компанії Day Drive
✅ Дар’я Сатко — керівниця відділу турботи про клієнтів Finance.ua та Minfin.com.ua
Відповіли на найгостріші питання:
🔵 яка реальна економія при пригоні авто з США порівняно з Європою;
🔵 чи справді всі авто з Америки — «тотали» і як перевірити приховані дефекти;
🔵 як працює страхування автомобілів зі США та чим відрізняється тариф;
🔵 яка реальна фінальна вартість авто з Америки;
🔵 та які авто зараз вигідно везти зі США.
Авто з США — це справді може бути вигідно, але лише за умови професійного підходу: ретельної перевірки, чесного кошторису та правильної логістики. Інакше — економія легко перетворюється на розчарування.
Дивіться повний випуск подкасту «Страхування по-людськи», щоб дізнатися всі нюанси, реальні цифри та поради експертів 👇
А за промокодом «daydrive» отримайте знижку -1000 грн на Автоцивілку.
