0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Авто з США: вся правда про «битки», каско та економію

Особисті фінанси
56
Авто з США: вся правда про «битки», каско та економію
Авто з США: вся правда про «битки», каско та економію
У новому епізоді подкасту «Страхування по-людськи» від Finance.ua розкриваємо одну з найбільш обговорюваних тем на українському авторинку — купівля авто з США. Разом з експертами говорили про те, які американські авто дійсно вигідні, які ризики варто врахувати ще до участі в аукціоні та як працює страхування таких авто в Україні.
Гості випуску, які щодня працюють з американським авторинком та страховими кейсами:
Дмитро Буряк — засновник компанії Day Drive
Дар’я Сатко — керівниця відділу турботи про клієнтів Finance.ua та Minfin.com.ua
Відповіли на найгостріші питання:
🔵 яка реальна економія при пригоні авто з США порівняно з Європою;
🔵 чи справді всі авто з Америки — «тотали» і як перевірити приховані дефекти;
🔵 як працює страхування автомобілів зі США та чим відрізняється тариф;
🔵 яка реальна фінальна вартість авто з Америки;
🔵 та які авто зараз вигідно везти зі США.
Авто з США — це справді може бути вигідно, але лише за умови професійного підходу: ретельної перевірки, чесного кошторису та правильної логістики. Інакше — економія легко перетворюється на розчарування.
Дивіться повний випуск подкасту «Страхування по-людськи», щоб дізнатися всі нюанси, реальні цифри та поради експертів 👇
А за промокодом «daydrive» отримайте знижку -1000 грн на Автоцивілку.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems