Реальні доходи населення стійко зростають — НБУ



Реальні доходи населення стійко зростають. Підвищення зарплат у приватному секторі та зниження рівня безробіття підтримують зростання номінальних доходів населення. Паралельно зростають заощадження, зокрема зберігається приплив коштів населення до банків та в ОВДП.

Про це йдеться у Звіті про фінансову стабільність Національного банку.

Реальні доходи населення продовжують зростати

У другому півріччі заробітні плати в приватному секторі, за оцінками на основі банківських даних, зростали темпами понад 20% у рік. Така динаміка була зумовлена скороченням безробіття та підвищенням середньої заробітної плати.

Бізнес продовжує конкурувати за працівників через нестачу кваліфікованих кадрів, що змушує роботодавців підвищувати оплату праці. За результатами дослідження ринку праці Європейської бізнес асоціації, проведеного у листопаді 2025 року, 74% опитаних компаній вважають дефіцит персоналу серйозною проблемою.

Зростання доходів також підтримувалося збільшенням бюджетних виплат військовослужбовцям. Водночас у бюджетному секторі заробітні плати цього року зростали повільніше, що стримувало загальні темпи приросту доходів.

Очікування щодо ринку праці та зарплат

Національний банк прогнозує збереження чистого відпливу населення наступного року, що й надалі підтримуватиме напруженість на ринку праці. У таких умовах підприємства залишатимуться змушеними підвищувати заробітні плати для утримання працівників.

Водночас можливості бізнесу збільшувати витрати на персонал є обмеженими, а темпи розширення виробництва залишатимуться помірними. Це може призвести до поступового уповільнення зростання зарплат.

Додатковим чинником підвищення доходів, насамперед у бюджетній сфері, стане заплановане зростання мінімальної заробітної плати на 8,1% у 2026 році. Подальше сповільнення інфляції також сприятиме збільшенню реальних доходів населення.

Фінансове становище та споживчі настрої

Зростання доходів і рівня зайнятості поліпшило оцінку населенням власного матеріального становища. За даними опитування Info Sapiens, у вересні 2025 року вперше з початку повномасштабної війни менше 50% респондентів вважали свій дохід нижчим за середній.

Попри певне погіршення у листопаді, споживчі настрої залишаються дещо вищими за історичні середні значення. Індекс доцільності великих покупок цього року відповідає рівню початку повномасштабної війни, що підтримує попит на кредити.

