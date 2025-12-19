Кутя здорожчала на 37%: скільки буде коштувати різдвяний стіл (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Кутя здорожчала на 37%: скільки буде коштувати різдвяний стіл (інфографіка)

Завдяки здешевшанню овочів вартість деяких традиційних страв знизилася, але загальний чек різдвяного столу збільшився через подорожчання фруктів, риби та бакалії.

Про це йдеться в Різдвяному моніторингу УКАБ.

Загальна ціна

Загальна вартість набору з 12 пісних страв у грудні 2025 року становить 913,57 грн, що на 11% більше порівняно з минулим роком.

«Овочева дефляція»

Особливістю цьогорічного зимового сезону стала «овочева дефляція». Завдяки гарному врожаю ціни на овочі «борщового набору» суттєво впали: капуста подешевшала на 73%, морква — на 63%, цибуля — на 58%, картопля — на 54%, а буряк — на 51%.

Це дозволило суттєво зекономити на приготуванні таких страв, як вареники з капустою (їхня вартість знизилася на 47%), картопля з часником (-40%) та вінегрет (-18%). Навіть пісний борщ цього року обійдеться на 18% дешевше, ніж торік.

Однак, попри дешеву городину, основні символи різдвяного столу — кутя та узвар — помітно додали в ціні.

Індекс куті зріс на 37%

Це зумовлено подорожчанням усіх її складових: горіхи зросли в ціні на 60%, мед — на 40%, а мак та родзинки додали понад 30%. Лідерами ж за темпами зростання цін стали інгредієнти для узвару: чорнослив подорожчав на 168%, сушені груші — на 140%, яблука — на 110%, що призвело до збільшення ціни напою на 150%.

Рибні страви також тягнуть святковий бюджет вгору. Вартість оселедця зросла на 24%, а риби (хека) для запікання — на 25%. Додатково на кінцеву вартість страв впливає соняшникова олія, яка є базовим елементом пісного столу і за рік подорожчала на 22%.

Що стосується м’ясних страв (для тих, хто не дотримується посту або вже готується до Нового року), то їх приготування дорожче за минулий рік. Запечене м’ясо зі свинячого ошийка коштуватиме на 7% дорожче (330 грн/кг).

Сало випереджає темпи росту цін на м’ясо — за рік продукт додав у ціні 16% й коштує 272 грн/кг. Вартість м’ясного борщу зросла на 27%, сягнувши 196 грн, де понад 60% ціни складають свинячі ребра (119,5 грн за 500 г).

Курятина зміцнюється в ціні через зростання вартості кормів, а ціни на свинину стабілізує імпорт.

Сирна нарізка стане однією з найдорожчих позицій на новорічному столі — 700 грн/кг, що на 40% більше, ніж торік.

Попри загальний тренд зменшення гуртових цін на молочну сировину, виробники утримують високі ціни на сир і масло через дорогі енергоресурси. Яйця, що необхідні для олів’є, зросли на 10% порівняно з аналогічним періодом минулого року, й сягнули 81,6 грн за десяток.

Раніше ми писали, що за підрахунками, святкове меню на Новий рік для родини з чотирьох осіб цьогоріч обійдеться у близько 3980 грн. Це на 10,7% дорожче, ніж торік.

Як повідомив директор Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки», академік НААН Юрій Лупенко, розрахунки зроблено за середніми цінами супермаркетів України станом на середину грудня 2025 року.

Йдеться про традиційний набір страв для середньостатистичної родини: салати, м’ясні та рибні продукти, овочі, фрукти, хлібобулочні й кондитерські вироби, алкогольні та безалкогольні напої. Детальна інфографіка за посиланням.

