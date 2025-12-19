5 приладів, які завжди слід відключати від мережі перед виходом з дому Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

5 приладів, які завжди слід відключати від мережі перед виходом з дому

Найкраще відключати великі прилади від мережі, коли вирушаєте у тривалу відпустку, але є також деякі речі, які ніколи не слід залишати підключеними, якщо виходите з дому, навіть якщо вас немає лише 1 годину.

Якщо ви постійно залишаєте тостер підключеним до мережі, навіть коли вас немає вдома, можливо, вам варто переглянути свої звички, щоб уникнути потенційної небезпеки, пише bhg.com

Хоча деякі прилади (наприклад, телевізор чи холодильник) можуть залишатися підключеними до мережі постійно, є й інші, які слід обов’язково відключити від мережі, перш ніж виходити з дому.

1. Тостери та фритюрниці

Оскільки сухі хлібні крихти та краплі олії збираються на їхніх нагрівальних механізмах, тостери та аерофритюрниці є однією з найбільш пожежонебезпечних речовин на кухні.

Один з найкращих способів мінімізувати ризик — це часто чистити тостер (включаючи крихтколектор!) та аерофритюрницю. Ще одна розумна ідея — виробити звичку відключати тостер від мережі, як тільки ви закінчите його використовувати, і додавати його до речей, які ви перевіряєте ще раз, перш ніж вийти з дому.

2. Інструменти для нагрівання волосся

Якщо ви часто користуєтеся нагрівальними інструментами для волосся, такими як плойки або випрямлячі, візьміть за звичку швидко перевіряти ванну кімнату, перш ніж виходити з дому.

Навіть якщо ваш пристрій має автоматичне вимкнення, рекомендується повністю відключити його від мережі, як тільки ви закінчите ним користуватися, і не виходити з дому, доки він не охолоне.

3. Зарядні шнури

Залишення шнурів підключеними до розетки без потреби (уявіть собі зарядний пристрій телефону, підключений до розетки, але не підключений до телефону) може фактично скоротити термін служби зарядного пристрою, що призведе до частої та дорогої заміни.

Шнури також можуть перегріватися, якщо їх залишати підключеними занадто довго, хоча більш імовірним сценарієм є те, що вони швидше вийдуть з ладу та потребуватимуть частішої заміни.

4. Обігрівачі приміщень

Оскільки їхня основна функція — створення тепла, обігрівачі завжди слід вимикати, щойно ви закінчуєте їх використовувати, і якомога швидше відключати від мережі.

Навіть якщо вони не працюють, залишення обігрівача підключеним до розетки може становити ризик пожежі, тому краще перестрахуватися. Щоразу, коли ви не користуєтеся обігрівачем, його слід вимикати від мережі, а не лише тоді, коли виходите з дому!

5. Електричні чайники

Оскільки електричні чайники призначені для дуже швидкого кипіння води, існує невеликий ризик несправності або перегріву приладу, коли вас немає вдома, що призведе до пожежі на кухні.

Раніше ми псиали, що повного блекауту в Україні взимку не буде, але в низці регіонів електропостачання може скоротитися до двох-чотирьох годин на добу. Про це розповів голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики, енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв.

«Надкритична ситуація буде у Чернігівській області, де ворог пошкодив усі підстанції, та Сумській області. Найгірша ситуація (серед великих міст, — ред.) очікується у Херсоні, Чернігові та Києві», — каже Ігнатьєв.

Довідка Finance.ua:

Експертка з енергетики та генеральна менеджерка у сфері безпеки та стійкості DiXi Group Олена Лапенко пояснила, скільки часу необхідно для відновлення підстанцій після російських обстрілів. За її словами, наразі ремонт триває менш, ніж місяць.

Нове дослідження, проведене в пустелі Талатан на заході Китаю, показує, що розміщені там сонячні панелі створили власний мікроклімат, змінивши склад ґрунту і посприявши росту рослинності

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.