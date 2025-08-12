Штраф за неприбуття за повісткою до ТЦК тепер можна сплатити онлайн — інструкція Сьогодні 10:03 — Особисті фінанси

Штраф за неприбуття за повісткою до ТЦК тепер можна сплатити онлайн — інструкція

На початку липня у застосунку Резерв+ запрацював сервіс сплати штрафу за порушення військового обліку . Спочатку можна було сплатити штраф за невчасне уточнення даних. Тепер додали можливість сплатити штраф за неприбуття за повісткою.

Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони.

Як пояснили в міністерстві, повістка вважається врученою, якщо її надіслали поштою або вручили особисто. У реєстрі «Оберіг» є позначка про відправлення чи вручення. Неявка не звільняє особу від обов’язку з’явитися до ТЦК.

Якщо людина не знала про повістку, то вона повинна це довести. Наприклад, надати довідку з пошти чи повідомлення про неможливість доставки. З цими документами можна звернутися до ТЦК для зняття порушення.

У Міноборони зазначили, що після сплати штрафу у «Резерв+» відмітка про порушення (червона стрічка) зникне. Якщо штраф не сплачено, червона стрічка залишиться. Сплата штрафу дозволяє закрити одне порушення і прибирає червону стрічку. «Але це не скасовує вашого обов’язку виконувати вимоги військового обліку. Тому повістки можуть надходити й надалі», — наголосили в міністерстві.

Отримана особисто або поштою повістка означає, що людину офіційно поінформували про наслідки неявки, передбачені КУпАП та Кримінальним кодексом. Систематичне ігнорування повісток стане підставою для притягнення до кримінальної відповідальності та інших правових обмежень.

Поважними причинами неявки в ТЦК вважаються стихійне лихо, хвороба, смерть родича чи бойові дії. Про причину слід повідомити ТЦК протягом трьох днів, а з’явитися протягом семи. Питання зняття червоної стрічки у таких випадках розглядатиметься в індивідуальному порядку.

Алгоритм сплати штрафу за неявку за повісткою

Завантажте «Резерв+». У розділі «Штрафи онлайн» подайте заяву про визнання порушення. Протягом трьох днів ТЦК надішле постанову. Сплатіть 8 500 грн (50% суми) упродовж 20 днів.

Якщо не сплатити впродовж цього терміну, доведеться сплатити повну суму — 17 000 грн. У разі несплати протягом наступних 20 днів штраф подвоюється і становитиме 34 000 грн.

Після сплати штрафу червона стрічка зникне. Зазвичай весь процес триває приблизно чотири дні. Щоб побачити свій актуальний статус, після сплати штрафу потрібно оновити військовий документ у Резерв+.

Якщо ігнорувати сплату штрафу протягом 40 днів, справа надійде до виконавчої служби. Це може призвести до блокування банківських рахунків, арешту майна або транспорту та внесення до Єдиного реєстру боржників.

Нагадаємо, військовозобов’язані, які мають чинну відстрочку від призову або бронювання, не повинні проходити медичний огляд у військово-лікарській комісії. Є три винятки, коли такі особи все ж проходять медогляд:

якщо підписують контракт на військову службу;

якщо раніше були визнані обмежено придатними і ще не проходили повторний медогляд (крім осіб з офіційно встановленою інвалідністю);

якщо самі виявили бажання пройти медичний огляд.

Міністерство оборони спростило проходження військово-лікарської експертизи в ЗСУ. Тепер, якщо постанова ВЛК не потребує затвердження вищою інстанцією (наприклад, коли особу визнають придатною до служби), її не друкують для передачі до ТЦК. Документи автоматично надсилаються в реєстр «Оберіг».

