Як оскаржити штраф від ТЦК — пояснення юристів Сьогодні 09:39

Як оскаржити штраф від ТЦК — пояснення юристів

В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні військовозобов’язані чоловіки зобов’язані стати на облік у ТЦК та виконувати визначені законом обов’язки. Порушення цих вимог може призвести до штрафів.

Але не всі штрафи є обґрунтованими. Юристка Марія Ганіна з адвокатського бюро «Романа Сацика» Юристка Марія Ганіна з адвокатського бюро «Романа Сацика» пояснила , як діяти у разі, якщо ви отримали такий штраф і вважаєте його несправедливим.

За словами Ганіної, є два основні способи оскаржити постанову ТЦК про накладення штрафу:

через суд;

через орган, вищий за той ТЦК, де людина перебуває на обліку.

Наприклад, якщо ви перебуваєте на обліку в районному ТЦК Києва, звертатися потрібно до Київського міського ТЦК. Якщо це Бориспіль, Бровари, Буча чи інші міста Київщини — скаргу подають до Київського обласного ТЦК.

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Проте, за словами адвокатки, найефективніший шлях — одразу звертатися до суду, оскільки у таких справах діє обмежений строк на оскарження — 10 днів з моменту винесення постанови або з моменту, коли особа дізналася про неї.

«У вищих ТЦК невідомо, скільки часу можуть розглядати звернення. Це ризик: пройде 2−3 тижні, і вже буде запізно звертатися до суду», — пояснила експертка.

За словами юристки, судовий розгляд може тривати кілька місяців. Наприклад, одна зі справ, яку вона веде, була подана в червні, а перше засідання призначено лише на вересень. У середньому подібні процеси тривають від 4 до 6 місяців.

Разом із позовом до суду подається також заява про зупинення стягнення штрафу, щоб уникнути блокування банківських рахунків і примусового списання коштів.

«Цей запобіжний захід дозволяє клієнту уникнути фінансових обмежень до моменту винесення остаточного рішення. Проте важливо розуміти: навіть якщо суд призупиняє стягнення штрафу, це не зупиняє процес мобілізації», — підкреслила юристка.

Нагадаємо, з 1 липня Міністерство оборони запустило бета-тестування функції оплати штрафів за порушення правил військового обліку у застосунку «Резерв+».

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