Як оскаржити штраф від ТЦК — пояснення юристів — Finance.ua
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Як оскаржити штраф від ТЦК — пояснення юристів

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Як оскаржити штраф від ТЦК — пояснення юристів
Як оскаржити штраф від ТЦК — пояснення юристів
В умовах воєнного стану та загальної мобілізації в Україні військовозобов’язані чоловіки зобов’язані стати на облік у ТЦК та виконувати визначені законом обов’язки. Порушення цих вимог може призвести до штрафів.
Але не всі штрафи є обґрунтованими. Юристка Марія Ганіна з адвокатського бюро «Романа Сацика» пояснила, як діяти у разі, якщо ви отримали такий штраф і вважаєте його несправедливим.
За словами Ганіної, є два основні способи оскаржити постанову ТЦК про накладення штрафу:
  • через суд;
  • через орган, вищий за той ТЦК, де людина перебуває на обліку.
Наприклад, якщо ви перебуваєте на обліку в районному ТЦК Києва, звертатися потрібно до Київського міського ТЦК. Якщо це Бориспіль, Бровари, Буча чи інші міста Київщини — скаргу подають до Київського обласного ТЦК.
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Проте, за словами адвокатки, найефективніший шлях — одразу звертатися до суду, оскільки у таких справах діє обмежений строк на оскарження — 10 днів з моменту винесення постанови або з моменту, коли особа дізналася про неї.
«У вищих ТЦК невідомо, скільки часу можуть розглядати звернення. Це ризик: пройде 2−3 тижні, і вже буде запізно звертатися до суду», — пояснила експертка.
За словами юристки, судовий розгляд може тривати кілька місяців. Наприклад, одна зі справ, яку вона веде, була подана в червні, а перше засідання призначено лише на вересень. У середньому подібні процеси тривають від 4 до 6 місяців.
Разом із позовом до суду подається також заява про зупинення стягнення штрафу, щоб уникнути блокування банківських рахунків і примусового списання коштів.
«Цей запобіжний захід дозволяє клієнту уникнути фінансових обмежень до моменту винесення остаточного рішення. Проте важливо розуміти: навіть якщо суд призупиняє стягнення штрафу, це не зупиняє процес мобілізації», — підкреслила юристка.
Нагадаємо, з 1 липня Міністерство оборони запустило бета-тестування функції оплати штрафів за порушення правил військового обліку у застосунку «Резерв+».
За матеріалами:
znaj.ua
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