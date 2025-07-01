У додатку «Резерв+» почали тестувати оплату штрафів від ТЦК — Finance.ua

У додатку «Резерв+» почали тестувати оплату штрафів від ТЦК Сьогодні 11:26 — Особисті фінанси

У додатку «Резерв+» почали тестувати оплату штрафів від ТЦК

Міністерство оборони запускає бета-тестування функції оплати штрафів за порушення правил військового обліку у застосунку «Резерв+».

Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За її словами, нова послуга дозволяє сплатити штраф у розмірі 8500 грн онлайн без необхідності йти до ТЦК.

На першому етапі функція охоплюватиме лише штрафи за несвоєчасне оновлення даних. Можливість поширюється на тих, хто не уточнив свої дані до 16 липня 2024 року. Оплату штрафів за інші види порушень обліку планують запускати поступово пізніше.

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Щоб взяти участь у тестуванні, потрібно заповнити форму за посиланням

У коментарях до посту вона наголосила, що штрафи в застосунку — це не заміна відстрочок, а ще один зручний сервіс. «Робота над відстрочками триває, і незабаром плануємо розширити їх перелік для отримання у Резерв+», — додала Черногоренко.

Вона також пояснила, чи пропаде інформація про розшук особи через неявку по повістці після оплати штрафу.

«Розшук зніметься після оплати штрафу та прийняття рішення у справі, про що отримаєте сповіщення у застосунку», — зазначила заступниця міністра оборони з питань цифровізації.

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Катерина Черногоренко анонсувала цю послугу раніше. «Думаю, це буде одне з цифрових досягнень року. Не треба буде йти в ТЦК, брати рахунок, звертатися в банк і повертатися з квитанцією. Людина зможе зробити це в декілька кліків. Це зменшить навантаження на операторів ТЦК», — заявляла вона.

Як це виглядає? У «Резерв+» відображається факт порушення правил військового обліку. Це червона стрічка з написом «схоже, у вас проблеми з військовим обліком». Якщо людина порушила правила, у неї з’явиться кнопка «сплатити штраф». Також там буде віконце «якщо ви добровільно сплачуєте штраф, можна це зробити з 50% знижки».

Користувач перевіряє точність даних, на основі яких автоматично формується заява про визнання порушення. Далі натискає Підписати і Надіслати заяву.

Як свідчать дані Опендатабот, з початку 2025 року територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) відкрили 28 212 адміністративних проваджень за порушення правил військового обліку. Найбільше справ від початку року відкрили у Києві — 3 835. Однак рекорд зафіксували на Чернігівщині. Так, Чернігівський районний ТЦК відкрив одразу 8 справ проти одного чоловіка — п’ять із них у квітні, ще три на початку червня.

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