Штраф від ТЦК може прийти за кордоном: чим загрожує несплата — Finance.ua
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Штраф від ТЦК може прийти за кордоном: чим загрожує несплата

Особисті фінанси
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Штраф від ТЦК може прийти за кордоном: чим загрожує несплата
Штраф від ТЦК може прийти за кордоном: чим загрожує несплата
Українські військовозобов’язані, які перебувають за кордоном, теж можуть отримати штраф від ТЦК. Якщо вчасно його не сплатити, то наслідків не уникнути.
Штраф можна сплатити онлайн через застосунок «Резерв+», але важливо діяти оперативно. Про це пише Blesk.cz.
Якщо вчасно не сплатити штраф, то можна залишитися без доступу до банківських рахунків в Україні та потрапити до реєстру боржників.
У випадку несплати виконавча служба відкриває провадження. Банківські рахунки в Україні блокуються, а кошти списуються примусово. Рахунки можуть бути заблоковані через 2 — 3 місяці після винесення постанови.
Ба більше, при поверненні в Україну відкритий штраф може стати підставою для затримання та негайної перевірки у ТЦК.
За що можуть оштрафувати:
  • Неповідомлення про зміну місця проживання.
  • Не оновлення даних про одруження або народження дитини.
  • Завершення навчання без повідомлення ТЦК.
  • Інші зміни, які обов’язково потрібно фіксувати.
У Міноборони зазначають, що перебування за кордоном не звільняє від відповідальності.

Як сплатити штраф від ТЦК за кордоном

У застосунку «Резерв+» військовозобов’язаний має подати заяву про визнання порушення. Після отримання постанови про штраф його можна сплатити за реквізитами в цьому ж застосунку, і тоді постанова автоматично закриється.
У випадку незгоди зі штрафом, треба подати позов до суду протягом 10 днів від моменту фактичного отримання постанови. Проте судовий процес може тривати кілька місяців, і весь цей час банківські рахунки можуть бути заблоковані.
Якщо ж людина сплатила штраф добровільно, то оскаржити його вже буде неможливо.
Нагадаємо, що отримати паспортні документи за кордоном можуть лише ті чоловіки (від 18 до 60 років), які мають дійсний військово-обліковий документ.
За матеріалами:
Телеканал 24
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