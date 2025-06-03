У Раді пропонують дозволити тимчасово бронювати чоловіків, які не оновлювали дані в ТЦК — Finance.ua

У Раді пропонують дозволити тимчасово бронювати чоловіків, які не оновлювали дані в ТЦК Сьогодні 12:36 — Особисті фінанси

У Раді пропонують дозволити тимчасово бронювати чоловіків, які не оновлювали дані в ТЦК

Група народних депутатів зареєструвала законопроєкт № 13335. Документ дозволяє тимчасово брати на роботу та бронювати на 45 днів чоловіків, які порушили правила мобілізації.

Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Депутати пропонують дозволити критично важливим підприємствам укладати трудові договори з чоловіками без належних військових документів. Це не вважатиметься порушенням для компанії. Така можливість діятиме протягом випробувального терміну, який не може перевищувати 45 днів.

Згідно із законопроєктом, тимчасове бронювання строком на 45 днів зможуть отримати працівники оборонних підприємств, якщо:

у них немає військово-облікового документа або він оформлений з порушеннями;

вони не стоять на військовому обліку;

не уточнили персональні дані;

перебувають у розшуку ТЦК (за винятком тих, кого звинувачують у статтях 336 і 337 Кримінального кодексу — ухилення від мобілізації).

За цей час працівник має привести свої документи у відповідність до законодавства. Якщо він цього не зробить, роботодавець матиме право звільнити його.

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Під час дії воєнного стану підприємство матиме право звільнити такого працівника, якщо той не наведе лад із військовим обліком у встановлений термін.

Для чого це необхідно

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначено, що оборонні підприємства стикаються з нестачею кадрів, а чинна система бронювання часто створює перешкоди. Наприклад, працівники можуть отримати повістки ще до того, як підприємство встигне потрапити до списку критично важливих або до завершення перевірки військових даних.

Нові правила мають спростити процедуру бронювання, щоб забезпечити безперервну роботу підприємств, що виробляють, ремонтують або утилізують зброю та військову техніку.

Довідка Finance.ua

упродовж 2024 року 6 млн військовозобов’язаних громадян не уточнили свої персональні дані;

депутати Верховної Ради пропонують дозволити призовникам, військовозобов’язаним та резервістам самостійно звернутися до ТЦК та СП для уточнення персональних даних, сплативши 8,5 тис. гривень штрафу, йдеться у законопроєкті № 12093;

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. Нові правила стосуються підприємств, які мають критичне значення для оборони та забезпечення життєдіяльності під час воєнного стану.

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