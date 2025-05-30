Що загрожує обмежено придатним, якщо не пройти повторно ВЛК — пояснення ТЦК Сьогодні 09:15

Що загрожує обмежено придатним, якщо не пройти повторно ВЛК — пояснення ТЦК

Реєстр «Оберіг» автоматично вноситиме в розшук громадян, визнаних обмежено придатними, якщо вони не з’явились на повторне проходження військово-лікарської комісії (ВЛК).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова представника Житомирського територіального центру комплектування.

«Роз'яснень щодо цього не надходило. Але, як показує практика, всі особи, які не оновили дані у встановлений термін, автоматично потрапляють у розшук через систему „Оберіг“», — пояснили в ТЦК.

Мова йде про тих, хто підлягає повторному огляду, але не з’явився в медзаклад. У такому разі система самостійно передає їхні дані поліції.

Представник ТЦК пояснив, що коли поліція зупиняє таку людину, вона бачить у базі, що її оголошено в розшук.

«Це є підставою для зупинки і доставки до ТЦК та СП, де складається протокол, виноситься постанова і громадянина притягують до адміністративної відповідальності», — зазначили у військкоматі.

Нагадаємо, раніше громадяни зі статусом «обмежено придатний» мали пройти повторну військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року. Однак через велику кількість осіб, які не встигли пройти медичний огляд, цей термін продовжили до 5 червня 2025 року.

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