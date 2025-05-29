Скільки громадян, які повторно проходять ВЛК, визнаються придатними до військової служби — Finance.ua

Скільки громадян, які повторно проходять ВЛК, визнаються придатними до військової служби Вчора 16:33

Скільки громадян, які повторно проходять ВЛК, визнаються придатними до військової служби

Як повідомив член комітету Верховної Ради України з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, в Україні серед обмежено придатних до військової служби громадян, які повторно проходять військово-лікарську комісію (ВЛК), 99% визнаються придатними.

На даний момент 50% тих, хто пройшов повторно ВЛК, визнані придатними до військової служби без будь-яких застережень, а десь біля половини придатні до військової служби з певними застереженнями, тобто в тилових частинах забезпечення.

Він також додав, що скарг щодо можливих порушень з боку ВЛК дуже мало.

Нагадаємо, як говорив президент України, темпи мобілізації в Україні є незмінними. Вони залишаються такими, які були й пів року тому.

Президент розповів, що чув у доповіді начальника Генштабу Андрія Гнатова на Ставці і командувача Сухопутних військ Михайла Драпатова, що вони «рухаються у своєму плані».

УНН За матеріалами:

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