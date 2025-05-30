Кабмін змінив правила бронювання працівників критичних підприємств — Finance.ua

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Кабмін змінив правила бронювання працівників критичних підприємств

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Кабмін змінив правила бронювання працівників критичних підприємств
Кабмін змінив правила бронювання працівників критичних підприємств
Кабінет Міністрів ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних. Нові правила стосуються підприємств, які мають критичне значення для оборони та забезпечення життєдіяльності під час воєнного стану.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Що змінюється

  • 100% військовозобов’язаних можуть бути заброньовані на підприємствах, установах і організаціях, які офіційно визнані критично важливими для потреб Збройних Сил та інших силових структур;
  • спрощено умови бронювання для підприємств, що охороняють об’єкти паливно-енергетичного комплексу. Вони можуть обирати будь-які три критерії з наявних. Більше не обов’язково відповідати вимогам щодо:
  1. відсутності податкової заборгованості,
  2. середньої зарплати по підприємству,
  3. зарплати заброньованих не менш як 20 тисяч гривень.

Для чого це потрібно

«Це рішення дозволяє державі гнучкіше реагувати на потреби оборони та підтримувати безперебійне функціонування підприємств, які відіграють критичну роль у життєзабезпеченні населення та захисті країни. Ми підтримуємо як енергетичні компанії, так і тих, хто займається забезпеченням армії — від дронів до медичної підготовки», — зазначив заступник міністра економіки України Віталій Кіндратів.

Як подати заявку на бронювання

Процедура подання не змінюється:
  1. Підприємство має бути внесене до переліку критично важливих — це робить відповідний держорган (наприклад, Міноборони чи Міненерго).
  2. Заявку на бронювання подають лише в цифровому форматі — через портал «Дія».
  3. Формування списків — відповідальність уповноважених державних органів.
Нагадаємо, до загальної кількості військовозобов’язаних на підприємстві будуть зараховувати працівників, яких мобілізували після 18 травня 2024 року. Тому компанія може забронювати більше фахівців. Якщо мобілізовані працівники автоматично до загальної кількості не зараховувалися, роботодавець має звернутися до ТЦК та СП, щоб оновити їхні дані. Також у переліку не враховують працівників, заброньованих в іншій компанії.
Міністерство цифрової трансформації розробляє нову процедуру бронювання працівників для підприємств, керівниками яких є іноземні громадяни. Йдеться про альтернативний механізм подачі даних до державного реєстру, що має вирішити проблему відсутності доступу до порталу «Дія» у таких керівників.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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