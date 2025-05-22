Бронювання працівників для компаній з іноземним керівництвом: Мінцифри готує альтернативний механізм — Finance.ua

Бронювання працівників для компаній з іноземним керівництвом: Мінцифри готує альтернативний механізм Сьогодні 15:02 — Казна та Політика

Бронювання працівників для компаній з іноземним керівництвом: Мінцифри готує альтернативний механізм

Міністерство цифрової трансформації розробляє нову процедуру бронювання працівників для підприємств, керівниками яких є іноземні громадяни. Йдеться про альтернативний механізм подачі даних до державного реєстру, що має вирішити проблему відсутності доступу до порталу «Дія» у таких керівників.

Про це повідомила Європейська Бізнес Асоціація за підсумками зустрічі бізнес-спільноти з представниками Мінцифри, Міноборони, Мінекономіки та Генерального штабу ЗСУ 15 травня.

На сьогодні подавати дані для бронювання працівників може лише керівник підприємства, що має доступ до «Дії». Це ускладнює процес для компаній з іноземним менеджментом, навіть якщо вони мають статус критично важливих.

Запропоноване рішення передбачає передачу інформації про бронювання до державного органу, який визнав підприємство критичним, а вже цей орган самостійно вноситиме дані до «Дії». Подібна схема вже працює для працівників проєктів міжнародної технічної допомоги, спеціалізованих установ ООН та членів наглядових рад.

Окрім теми бронювання, на зустрічі обговорювали й інші важливі для бізнесу питання:

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Довідка Finance.ua:

у Мінекономіки задоволені перебронюванням. Компанії можуть бронювати співробітників, якщо відповідають критеріям, наприклад, зарплата від 20 тис.грн. Ніяких глобальних змін щодо правил бронювання працівників не передбачається, повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів;

в Україні оновили правила бронювання військовозобовʼязаних. Оновлено порядок бронювання, а також критерії та процедури, за якими визначаються підприємства, установи й організації, критично важливі для функціонування економіки, життєзабезпечення населення та забезпечення потреб Збройних Сил у особливий період.



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