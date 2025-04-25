Чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників — відповідь Мінекономіки — Finance.ua
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Чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників — відповідь Мінекономіки

Казна та Політика
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Чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників — відповідь Мінекономіки
Чи плануються зміни щодо правил бронювання працівників — відповідь Мінекономіки
У Мінекономіки задоволені перебронюванням. Компанії можуть бронювати співробітників, якщо відповідають критеріям, наприклад, зарплата від 20 тис.грн.
Ніяких глобальних змін щодо правил бронювання працівників не передбачається. У Мінекономіки задоволені тим, як пройшов процес перебронювання. Про це журналісту УНН повідомив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.
Ми задоволені тим, як пройшов процес перебронювання, нові правила запрацювали. Є можливість для тих, хто реально є критичними, збільшити відсоток заброньованих. Комісія при Міноборони розглядає на скільки це важливо для оборони, для економіки й приймає відповідні рішення. Майже всі хто мав на це право по новим критеріям отримали критичність й можуть бронювати своїх співробітників
— розповів Кіндратів.

Також він прокоментував, чи плануються зміни щодо правил бронювання.
«Поки ніяких глобальних змін не передбачається», — заявив Кіндратів.

Довідка Finance.ua:

  • Міністерства цифрової трансформації на початку квітня повідомляло, що статус критично важливого підприємства до 31 березня підтвердили понад 23 тис. компаній. Підприємства і надалі можуть отримати статус критичного, що дасть можливість забронювати своїх працівників, проте вже на основі нових критеріїв.
  • В міністерстві наголошували, що статус критично важливого надається бізнесу, який відповідає трьом критеріям. Два обов’язкові — середня зарплата працівників не менш ніж 20 тисяч гривень та відсутність заборгованості зі сплати податків і ЄСВ.
За матеріалами:
УНН
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