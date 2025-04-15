В Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних

Казна та Політика
536
В Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних
В Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних
В Україні оновили правила бронювання військовозобовʼязаних. Уряд затвердив новий порядок та винятки для СБУ і розвідувальних органів.
Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук в Telegram.
Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови № 76 від 27 січня 2023 року «Деякі питання реалізації положень закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час.
Оновлено порядок бронювання, а також критерії та процедури, за якими визначаються підприємства, установи й організації, критично важливі для функціонування економіки, життєзабезпечення населення та забезпечення потреб Збройних Сил у особливий період.
Серед головних змін:
  • Порядок не поширюється на військовозобовʼязаних, які перебувають на обліку в СБУ та розвідувальних органах.
  • Внесено коригування до Критеріїв відповідно до норм закону України «Про військовий обовʼязок і військову службу» щодо розвідувальних структур.
  • Затверджено окремий порядок бронювання осіб, які перебувають на обліку в Службі безпеки України та в розвідувальних органах на період мобілізації та на воєнний час.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкти законів про «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».
Згідно з документами, воєнний стан та мобілізація будуть продовжені з 9 травня 2025 року на 90 днів до 6 серпня.
Зеленський пропонує Верховній Раді затвердили укази президента про продовження воєнного стану та мобілізації.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їхній зміст несе відповідальність рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитись на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems