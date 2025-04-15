В Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних — Finance.ua

В Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

В Україні оновили правила бронювання військовозобов’язаних

В Україні оновили правила бронювання військовозобовʼязаних. Уряд затвердив новий порядок та винятки для СБУ і розвідувальних органів.

Про це заявив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук в Telegram

Кабінет Міністрів вніс зміни до постанови № 76 від 27 січня 2023 року «Деякі питання реалізації положень закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобовʼязаних на період мобілізації та на воєнний час.

Оновлено порядок бронювання, а також критерії та процедури, за якими визначаються підприємства, установи й організації, критично важливі для функціонування економіки, життєзабезпечення населення та забезпечення потреб Збройних Сил у особливий період.

Серед головних змін:

Порядок не поширюється на військовозобовʼязаних, які перебувають на обліку в СБУ та розвідувальних органах.

на військовозобовʼязаних, які перебувають на обліку в СБУ та розвідувальних органах. Внесено коригування до Критеріїв відповідно до норм закону України «Про військовий обовʼязок і військову службу» щодо розвідувальних структур.

Затверджено окремий порядок бронювання осіб, які перебувають на обліку в Службі безпеки України та в розвідувальних органах на період мобілізації та на воєнний час.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкти законів про «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та «Про продовження строку проведення загальної мобілізації».

Згідно з документами, воєнний стан та мобілізація будуть продовжені з 9 травня 2025 року на 90 днів до 6 серпня.

Зеленський пропонує Верховній Раді затвердили укази президента про продовження воєнного стану та мобілізації.

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