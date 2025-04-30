Хто має право забронювати до 100% працівників (список) — Finance.ua
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Хто має право забронювати до 100% працівників (список)

Казна та Політика
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Хто має право забронювати до 100% працівників (список)
Хто має право забронювати до 100% працівників (список)
Щоб забронювати працівників на порталі Дія, у компанії має бути чинний статус критичного підприємства.
Про це пише Урядовий портал.
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Хто може отримати статус критично важливого підприємства
Щоб отримати статус критично важливого, підприємства мають відповідати трьом основним критеріям:
  • Середня заробітна плата працівників не менше 20 000 гривень.
  • Відсутність заборгованості із податків і ЄСВ.
А також один із наступних критеріїв на вибір:
  • Великі податкові надходження: сплата податків понад 1,5 млн євро на рік.
  • Валютні надходження: понад 32 млн євро на рік (крім позик і кредитів).
  • Стратегічне значення для держави або важливість для окремої галузі чи громади.
  • Рівень зарплат: для комунальних підприємств він не повинен бути нижчим за середній по регіону за останній квартал 2021 року.
  • Резидент Дія.City.
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Хто має право забронювати до 100% працівників
Для деяких підприємств є можливість забронювати до 100% своїх працівників. Це стосується:
  • Підприємств паливно-енергетичного комплексу (за рішенням Міністерства енергетики).
  • Підприємства, що виконує функції технічного адміністратора Порталу Дія.
  • Підприємств оборонно-промислового комплексу (за рішенням Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості).
  • Підприємств, до складу якого входять штатні збірні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю (за рішенням Міністерства молоді та спорту).
  • Спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ, представництв міжнародних організацій (за рішенням Міністерства закордонних справ).
  • Спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних чи неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна.
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Також є категорії працівників, які можуть бронюватися поза лімітом компанії, а саме:
  • Медичні працівники, для яких робота в закладах охорони здоров’я є основною.
  • Працівники аварійно-відновлювальних бригад, що забезпечують роботу електронних комунікаційних мереж.
  • Працівники бригад, що здійснюють будівництво стійких до знеструмлень електронних комунікаційних мереж (за технологією xPON) або мереж мобільного зв’язку.
  • Працівники аварійно-відновлювальних бригад, що забезпечують роботу газорозподільних систем.
Так підприємства працюватимуть для економіки та оборони без перерв на паперові турботи.
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Завдяки автоматизованим перевіркам у реєстрах, система одразу повідомить про результат розгляду заявки. Якщо бронювання затверджене, воно автоматично відображатиметься в застосунку Резерв+.

Довідка Finance.ua:

  • У Мінекономіки задоволені перебронюванням. Компанії можуть бронювати співробітників, якщо відповідають критеріям, наприклад, зарплата від 20 тис.грн. Ніяких глобальних змін щодо правил бронювання працівників не передбачається.
  • Кабінет міністрів дозволив бронювати 100% медичних працівників державних та комунальних медзакладів і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
  • Лідер за кількістю пропозицій роботи з бронюванням в Україні — виробнича галузь. Вакансії з цією ж опцією є для будівельників, водіїв, фармацевтів, продавців, касирів. Проте для оформлення відстрочки від мобілізації своїм працівникам підприємство має відповідати вимогам критичності, зокрема щодо рівня зарплати.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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