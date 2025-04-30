Хто має право забронювати до 100% працівників (список) — Finance.ua

Хто має право забронювати до 100% працівників (список) Сьогодні 09:00 — Казна та Політика

Хто має право забронювати до 100% працівників (список)

Щоб забронювати працівників на порталі Дія, у компанії має бути чинний статус критичного підприємства.

Про це Про це пише Урядовий портал.

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Хто може отримати статус критично важливого підприємства

Щоб отримати статус критично важливого, підприємства мають відповідати трьом основним критеріям:

Середня заробітна плата працівників не менше 20 000 гривень.

Відсутність заборгованості із податків і ЄСВ.

А також один із наступних критеріїв на вибір:

Великі податкові надходження: сплата податків понад 1,5 млн євро на рік.

Валютні надходження: понад 32 млн євро на рік (крім позик і кредитів).

Стратегічне значення для держави або важливість для окремої галузі чи громади.

Рівень зарплат: для комунальних підприємств він не повинен бути нижчим за середній по регіону за останній квартал 2021 року.

Резидент Дія.City.

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Хто має право забронювати до 100% працівників

Для деяких підприємств є можливість забронювати до 100% своїх працівників. Це стосується:

Підприємств паливно-енергетичного комплексу (за рішенням Міністерства енергетики).

Підприємства, що виконує функції технічного адміністратора Порталу Дія.

Підприємств оборонно-промислового комплексу (за рішенням Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості).

Підприємств, до складу якого входять штатні збірні команди олімпійських, неолімпійських видів спорту та спорту осіб з інвалідністю (за рішенням Міністерства молоді та спорту).

Спеціалізованих установ ООН, закордонних дипломатичних установ, представництв міжнародних організацій (за рішенням Міністерства закордонних справ).

Спеціалізованих установ ООН, міжнародних судових органів, міжнародних чи неурядових організацій та установ, членом, учасником або спостерігачем у яких є Україна.

Також є категорії працівників, які можуть бронюватися поза лімітом компанії, а саме:

Медичні працівники, для яких робота в закладах охорони здоров’я є основною.

Працівники аварійно-відновлювальних бригад, що забезпечують роботу електронних комунікаційних мереж.

Працівники бригад, що здійснюють будівництво стійких до знеструмлень електронних комунікаційних мереж (за технологією xPON) або мереж мобільного зв’язку.

Працівники аварійно-відновлювальних бригад, що забезпечують роботу газорозподільних систем.

Так підприємства працюватимуть для економіки та оборони без перерв на паперові турботи.

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Завдяки автоматизованим перевіркам у реєстрах, система одразу повідомить про результат розгляду заявки. Якщо бронювання затверджене, воно автоматично відображатиметься в застосунку Резерв+.

Довідка Finance.ua:

У Мінекономіки задоволені перебронюванням. Компанії можуть бронювати співробітників, якщо відповідають критеріям, наприклад, зарплата від 20 тис.грн. Ніяких глобальних змін щодо правил бронювання працівників не передбачається.

Кабінет міністрів дозволив бронювати 100% медичних працівників державних та комунальних медзакладів і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Лідер за кількістю пропозицій роботи з бронюванням в Україні — виробнича галузь. Вакансії з цією ж опцією є для будівельників, водіїв, фармацевтів, продавців, касирів. Проте для оформлення відстрочки від мобілізації своїм працівникам підприємство має відповідати вимогам критичності, зокрема щодо рівня зарплати.

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